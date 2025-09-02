Horóscopo / Predicciones

La dolorosa predicción de Mhoni Vidente sobre la relación de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: “Iniciaron los trámites para...”

La vidente anticipó un cambio significativo en la relación de Messi y Roccuzzo, despertando la atención de sus seguidores.

Aylén Barrera Arciniega
Aylén Barrera Arciniega

2 de septiembre de 2025,

La astróloga, conocida como Mhoni Vidente, se hizo famosa en América Latina por sus predicciones sobre sucesos mundiales, fenómenos naturales, figuras del espectáculo y cuestiones políticas. Su don para anticipar eventos le permitió ganar una gran cantidad de seguidores y despertar la curiosidad de un público diverso.

En esta oportunidad, la reconocida vidente compartió una de sus predicciones que pone el foco en la relación entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. La especialista, conocida por sus precisas visiones sobre figuras del espectáculo y acontecimientos globales, ofreció detalles que despertaron la atención de sus seguidores y generaron comentarios sobre el futuro de la pareja.

La vidente pronosticó: “Iniciaron el trámite para…”, una declaración que podría causar gran impacto y sorpresa.

Esto fue lo que predijo Mhoni Vidente sobre el futuro de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Mhoni Vidente llevó a cabo una lectura de cartas y compartió una visión que podría tener repercusiones en el matrimonio de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. “Se van a divorciar”, fue su predicción.

Además, la astróloga profundizó sobre el futuro del reconocido futbolista: “Lionel Messi anhela regresar a su juventud, desea experimentar lo que no pudo vivir debido a su dedicación al fútbol y los entrenamientos”.

Aunque se trata de una visión que genera controversia, la predicción de Mhoni Vidente sobre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo vuelve a poner el foco en la vida personal del futbolista. Sus seguidores estarán atentos a cualquier señal que confirme o desmienta estos anticipos, mientras la pareja continúa con su vida lejos de los rumores.

