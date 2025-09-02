Lionel Messi y la China Suárez sorprendieron al mostrar lo que tienen en común

Lionel Messi regresó a la Argentina para sumarse a la Selección de cara a los compromisos de Eliminatorias, pero no solo su talento captó las miradas. Su estilo también dio que hablar y terminó conectándolo inesperadamente con una de las actrices más populares del país: Eugenia “China” Suárez.

Ambos fueron noticia por una coincidencia que no tiene que ver con la cancha ni con la actuación, sino con la moda. Un detalle que los une y que rápidamente se volvió tema de conversación en portales y redes sociales.

El lujoso bolso de Lionel Messi

El accesorio en cuestión es un bolso Hermès cuyo valor ronda los 58.000 euros. Tanto Messi como la China lo lucieron recientemente en distintos eventos, demostrando que el fashionismo atraviesa distintos mundos: desde el deporte de élite hasta la industria del entretenimiento.

El rosarino apareció con el bolso durante su arribo al país, acompañado de Rodrigo De Paul, en medio de un operativo que despertó pasiones entre los hinchas. En paralelo, la China Suárez mostró el mismo modelo en sus redes hace algunas semanas, en una publicación de su actual pareja, el futbolista Mauro Icardi.

La coincidencia llamó la atención porque ambos provienen de universos diferentes, pero comparten un estilo marcado por la sofisticación y el acceso a piezas de moda que muy pocos pueden adquirir. El bolso se convirtió así en un inesperado “puente fashionista” entre el capitán de la Selección y la actriz.

No es la primera vez que Messi da que hablar por su vestimenta. En los últimos años, su estilo evolucionó de la mano de Antonela, quien se transformó en una referente de moda y lo acompaña en cada gala internacional con atuendos que marcan tendencia.

Por su parte, la China Suárez siempre estuvo vinculada al mundo fashionista. Sus colaboraciones con marcas de lujo y su presencia en eventos de alta moda consolidaron su imagen como una de las celebridades argentinas con mayor proyección en este ámbito.

La coincidencia no pasó inadvertida: muchos usuarios en redes destacaron el hecho de que tanto Messi como la actriz comparten gustos similares a la hora de invertir en accesorios de lujo. “Tienen más en común de lo que pensamos”, comentaron varios seguidores.

Mientras Messi se concentra en lo que podría ser su último partido oficial en el país con la Selección, la anécdota fashionista lo vuelve a conectar con un costado más cercano y terrenal, donde incluso comparte gustos con figuras del espectáculo nacional.

La moda, una vez más, se convirtió en un terreno inesperado donde confluyen estrellas de distintas disciplinas, uniendo al mejor futbolista del mundo con una de las actrices más comentadas del país.