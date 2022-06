Una mamá y sus seis hijos quedaron en la calle, sin ropa ni ninguna pertenencia luego de que este domingo el fuego quemara todo.

El incendio ocurrido en la casa B del Barrio Capilla de Nieve causó pérdidas totales a esta familia. Los vecinos de solidarizaron y piden colaboración para ayudarlos.

Entre las cosas más necesarias piden:

Camas

Colchones

Frazadas o acolchados

Ropa para adulto y niños

Abrigo y calzado

Alimentos no perecederos

Pañales XXL (para 2 años)

Una cocina

Televisor

Útiles escolares

El grupo familiar Castillo está integrado por una mujer adulta, dos adolescentes de 16 y 15 años, una nena de 11 y dos nenes de 10 y 6 años. Además, dos bebés de dos años y medio que son nenas.

Listado que comparten en las redes sociales. Foto: Facebook Patricia Castillo

Dentro de los talles de zapatillas u otro calzado se solicita pares talle 25/26, 35/36, 37/38 y 39/40. Para poder colaborar deben llamar al 261 - 6617516.

Hasta el momento no se conocen los motivos que produjo este incendio, pero no se reportaron heridos en la vivienda.

Recomendaciones eléctricas para evitar incendios

Luego del gran incendio que se dio en Buenos Aires, se hicieron virales las publicaciones de un electricista sobre los cuidados a tener en cuenta.

En un grupo de Facebook de Guaymallén compartieron este mensaje y muchas personas respondieron bien a los consejos.

“Una zapatilla es solo para artefactos electrónicos no para, estufas y motores. Si tu casa tiene más de 20 años seguro no tiene una instalación eléctrica a parte para la cocina. Donde antes no había microondas, lavarropas automático, hornos eléctricos, etc.”, comienza el texto.

Imagen ilustrativa de los electrodomésticos. Foto: José Gutierrez/ Los Andes Foto: José Gutierrez

Luego comenta que muchas instalaciones no están preparadas para estos artefactos y mucho menos para calefacción o refrigeración.

A continuación explica los amperes, es decir, la cantidad de energía eléctrica que consumen los electrodomésticos que se usan cotidianamente.

“Las casas antiguas están armadas con una sola línea de cable de 2,5 milímetros que soporta hasta 18 amperes, cuando un caloventor tiene 10 y un termo eléctrico 15 amperes”, aclara.

Ampliar la térmica no sirve de mucho ya que los cables que se usan para las instalaciones tienen un cierto número de amperes que soporta, según su tamaño. Siempre es mejor consultar a un electricista matriculado para hacer modificaciones y evitar accidentes.