Las exreinas de Guaymallén avanzan con los preparativos de la elección de la reina de la Vendimia 2022, la que representaría a los vecinos guaymallinos al en el acto central y eventos oficiales. Las exsoberanas ya tienen fecha para realizar el evento y hay posibilidades de que sea en otro departamento, pese a la negativa del Municipio.

El 18 de marzo de este año el Concejo Deliberante de Guaymallén aprobó la eliminación de la elección de la reina de la Vendimia en el departamento, situación que provocó el descontento de algunos vecinos, concejales opositores, pero principalmente de la Comisión de Reinas de Guaymallén (CoReGuay), quienes decidieron hacer su propia elección.

El evento organizado por las exreinas, con el apoyo de los vecinos, será el 4 de diciembre y hay posibilidades de que se haga en Maipú, ya que cuentan con el apoyo de la Comisión de Reinas de Maipú (Coremai).

La elección de la reina la realizarán sin el consentimiento del intendente, del Concejo Delibera y sin haber obtenido respuestas de Provincia. Por lo que la presidenta de la CoReGuay, Luz Fernández, resaltó que de todas maneras “la reina va a ser oficializada por la gente”.

Aunque están trabajando para que incluyan a la reina en el acto central y en todos los festejos, pero no reciben respuestas de las autoridades.

“Mariana Juri no nos da respuestas. Hace dos semanas que estamos pidiéndole una audiencia y llevamos una nota el día 27 que fue firmada como recibida y no hemos obtenido respuestas. Pero parece que la ministra no tiene como prioridad este tema”, resaltó Fernández.

La nota que enviaron las exreinas a la ministra Mariana Juri. Gentileza CoReGuay.

“Seguramente sea como una pequeña fiesta porque es todo a pulmón y va a depender mucho del lugar en el que lo hagamos”, agregó la exreina. Es que para realizar el evento, las exreinas organizaron una rifa de mil números y obtuvieron el apoyo de los vecinos.

Harán la elección, pese a la prohibición del Concejo

Lo que ya está cerrado y en marcha es la capacitación de las candidatas en bodegas, circuitos productivos, entre otras áreas. Fueron 40 las chicas que se presentaron con la ilusión de ser reinas, pero solo 21 quedaron seleccionadas. Y, según explicaron, no son reinas distritales sino que aspiran a serlo.

Luego les asignarán un distrito a cada una y para ello, un jurado que estará compuesto por cinco personas de diferentes ámbitos y evaluarán la elaboración de un proyecto, la oratoria y presentación.

Posteriormente, les tomarán un examen y después por orden de mérito las candidatas elegirán el distrito al que deseen representar.

El día de la elección otorgarán 100 votos al público, a las diferentes comisiones vendimiales provinciales y nacionales.