Una entrerriana vende rifa para juntar el millón de pesos que cuesta su tratamiento médico

Se trata de Jaqueline Soria, de Gualeguaychú que debe someterse a un tratamiento médico con rayos para evitar una intervención quirúrgica. La entrerriana tiene un tumor yugular, y debe realizar su tratamiento en el Hospital Fleni de la ciudad de Buenos Aires.

Jaqueline Soria necesita ayuda Foto: Facebook Jaque

Jaqueline inició su problema de salud en 2013 cuando le detectaron un tumor yugular y fue intervenida en el hospital de clínicas. Luego tuvo que hacer kinesiología para recomponer algunos músculos de la cara que habían quedado afectados, y salió adelante.

“En pandemia no me hice la resonancia, y ahora me entero que estaba creciendo de nuevo pero por el lugar donde estaba no me pueden operar, pero pueden hacerme rayos en el Fleni, decía hace un tiempo en declaraciones a Máxima Online . En realidad, es operable pero corro muchos riesgos, para evitar esa operación esta esa opción. Es un rayo especial, se llama gamma knife, actúa sobre el tumo, lo achicaría y no lo deja crecer”.

La mujer debe someterse a un tratamiento con rayos con un costo aproximado a un millón de pesos.

La gualeguaychuense vende una rifa a sortearse el próximo 15 de octubre para reunir el dinero. Igualmente, quienes quieran colaborar, Jaqui necesita el acompañamiento de la ciudad, la provincia y el país, ya que está muy lejos del monto que debe reunir para su tratamiento.

En su redes sociales, Soria comparte su esperanza a que Gualeguaychú la ayude; “Hola gente amiga del face, tengo esta rifa para vender, es para un estudio que me tengo que hacer. Si bien la mayoría sabe que en el 2014 fui operada de un tumor al cual ahora volvio y para evitar otra cirugía que es muy riesgosa por el lugar que esta ubicado existe la posibilidad de hacerme ese rayo (gamma knife), agradezco su colaboración, gracias, me quedan algunos números”.

Para colaborar, también se puede realizar una donación vía transferencia al Alias: rema.elixir.soda.mp o del CVU 000000310019407386525