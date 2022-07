El fuerte viento de este lunes 11 de julio, afectó una granja avícola ubicada en la localidad entrerriana de Colón. Desoladoras imágenes que dan cuenta de los destrozos ocasionados por el temporal en una granja avícola. Mortandad de pollos y daños estructurales insalvables fue lo que dejó el fuerte viento en su paso por la costa del Uruguay. “Luchó toda la vida para tenerlo y no quedó nada”, lamentó el hijo del productor.

Temporal en Colón Foto: El Once

“Así quedó el trabajo de producto de años en el campo por el tornado que pasó por Colón. Es desolador. Este era un galpón de pollos, el que el viento tumbó por completo y a otros tres les voló la mitad de las chapas”, comenta Hernán Amarillo, hijo de productores avícolas afectados por la tormenta de este lunes, en un video.

Asimismo, el hombre se pregunta: “No sé hasta cuando nos seguirá pegando la vida, ya no sé qué pensar”. “Solo sé que lo que tengo que hacer es estar con mis viejos y ayudarlos para reconstruir lo de ellos”, aseguró al mostrarse “entregado y sin palabras por los daños”. “Lucharon por años y en segundos se va todo”, lamentó, agregando, “Trataremos de recuperar los galpones de mi viejo, que son los que lucharon toda la vida para tener algo”. También se supo, un vivero de su hermana resultó afectado, publicó el Once .

Temporal en Colón Foto: El Once

Un fuerte temporal de viento se presentó ayer en la localidad entrerriana y afectó a numerosos residentes. Fuertes lluvias y vientos afectaron a varias localidades de la provincia de Entre Ríos, y al menos 50 viviendas sufrieron voladuras de techos tras temporal.