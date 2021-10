Se trata de una nueva estafa virtual, ocurrida en las últimas horas. En este caso ocurrió en la ciudad de Gualeguaychú. El estafador utilizó la modalidad a través de la App mercado Pago para apoderarse de 7 mil pesos que una familia había reunido fruto de ventas por el “Dia de la Madre”.

La víctima relató cómo la estafaron este domingo 17 de octubre, “Ayer al mediodía nos quedaron 2 tortas en stock de las que produce mi esposo y me llama una persona por whatsapp y me dice que necesitaba comprar una y me consulta si me puede enviar el dinero por mercado pago. Me dijo que me hacía la transferencia por correo electrónico y allí comenzamos a definir la modalidad de pago pero luego me doy cuenta de que me había sacado plata con crédito de mercadopago” comentó Claudia la mujer estafada a Radio Máxima .

Estafa virtual en Gualeguaychú

“Es lamentable lo que viví porque trabajamos para poder tener una mejor calidad de vida, pero aparecen estos estafadores y nos terminan engañando. Solo queremos advertir para que no haya gente que sea estafada como nos pasó a nosotros”, expresó la víctima.