Las estafas digitales siguen siendo uno de delitos informáticos que a menudo se dan en todo el país. En esta oportunidad, los delincuentes lograron hackear el teléfono de una conocida figura de Gualeguaychú y estafaron a varios socios del conocido Club Recreo.

El hecho delictivo fue detectado este jueves 1 de agosto cuando hackearon el teléfono de Mariana Esnaola, actual gerente de la institución social. El acto delictivo fue denunciado ante las autoridades y se dió de baja el móvil. Se presume que este tipo de delito se realiza a través de whatsapp web.

Claves PIN: cuáles son las 20 contraseñas que NO se deberían usar

Según informó el presidente del Club, Enrique Martínez Garbino en diálogo con Diario El Día , los estafadores engañaron a varios socios pidiéndoles una supuesta ayuda para transferir una importante suma de dinero. “Los estafadores corrieron con la ventaja ya que Mariana tiene un montón de contactos, no solamente de socios, sino también de otras instituciones en las cuales ella ha presidido, y que es una persona sumamente reconocida por su honestidad”.

“La metodología que utilizaron fue que ella tenía que hacer una transferencia y no podía, por lo que si no podían, por favor, hacer la transferencia por ella, y después les volvía a girar esa plata. Ella (por Esnaola), se maneja de esa forma cuando tienen que pagar una cuota o cuando se alquila un salón, con lo cual el mensaje resultó aún menos extraño para los damnificados. Un socio transfirió 750 mil pesos, otro 120 mil. Hay algunos otros que no tengo certeza de cuánto le giraron”, informó Martínez Garbino.

Delincuentes digitales hackearon un teléfono y estafaron a varios gualeguaychuenses

Lamentablemente a través de acceso a la información, los delincuentes atentan contra la confidencialidad de los datos personales que las personas suben a los sistemas informáticos con la finalidad de sustraer información, suplantar la identidad y pedir recompensas.