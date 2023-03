Vuelve MasterChef: así fue el paso de Alfa de Gran Hermano por el reality de cocina

El próximo lunes vuelve a la televisión MasterChef, el reality de cocina más famoso. Luego de varias ediciones de celebrities que resultaron todo un éxito, la producción vuelve a apostar a un formato que también dio buenas frutos: una versión con cocineros amateurs.

La conducción estará a cargo de Wanda Nara y los jurados se repetirán: Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular. Es, sin dudas, una edición muy esperada por los televidentes que, para ir poniéndose a tono, buscan algunas perlitas de ediciones pasadas.

Wanda Nara junto a Betular, Martitegui y De Santis, los jurados de MasterChef.

En este marco, hay una que no puede faltar: la participación de Alfa de Gran Hermano en la edición de 2014 del reality de cocina. El paso de Walter Santiago no fue muy largo, ya que “metió la pata” durante las audiciones y los exigentes jurados no se lo dejaron pasar.

Cómo fue el paso de Alfa por Masterchef

“Tenés cinco minutos para preparar tu plato”, le advirtió Donato a un Alfa sin bigote pero con su clásica bandana. El participante ya eliminado de Gran Hermano se la jugó por un solomillo de cerdo relleno de ciruela y nuez con un puré verde.

Pero no bien comenzó a preparar su menú metió el dedo en la olla en que se cocinaba el puré. “¿Siempre metés el dedo en la comida así?”, le preguntó Donato. “¿Puré al dedo, se llama?”, inquirió Christophe Krywonis, quien era parte del jurado en aquel entonces.

Al momento de probar el plato, los problemas siguieron: el chef francés se topó con un pelo. “Mío no es porque soy pelado”, se defendió Alfa. El argumento no ayudó y finalmente no logró pasar la etapa de audiciones.

“Lo del dedo es indefendible, pero hay que entender que estaba nervioso”, justificó Martitegui, ya hablando con sus colegas luego de rechazar al participante. “¿Y lo del pelo también era porque estaba nervioso?”, retrucó duramente Krywonis. Lo cierto es que Alfa no se rindió y, casi diez años después, volvió a intentarlo en otro reality. Al menos esta vez, llegó mucho más lejos.