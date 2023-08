Sin dudas, TikTok se volvió una de las redes sociales más usadas por todos, no solo para sumarse a los challenges o recurrir al ingenio para crear videos divertidos, sino que se pueden ver distintos contenidos en poco tiempo y eso es lo que más llama la atención de los usuarios.

Un turista norteamericano fue a Guerrín y se quejó por un detalle muy porteño Foto: gentileza el cronis

Los más creativos, utilizan la famosa red social para crear su propia marca o mostrar las insólitas situaciones que vivieron, lo que rápidamente se vuelve viral en el mundo digital. Esta vez fue un usuario que compartió su experiencia en un restaurante.

El turista norteamericano fue a cenar a “Guerrín”, una de las reconocidas pizzerías de Avenida Corrientes en Buenos Aires. En el video, se muestra ansioso por probar la pizza que como él mismo contó: “Escuché que es la mejor pizza de Buenos Aires”.

Cuál fue la queja del turista sobre la pizza porteña

Al llegar la pizza a la mesa señaló que se veía “increíble” y además destacó los ingredientes bien argentinos que resaltaban en el plato como la muzzarella, el morrón y el jamón. Sin embargo, lo que más le llamó la atención es como se sirve la pizza cuando llega a la mesa.

Un turista norteamericano fue a Guerrín y se quejó por un detalle muy porteño Foto: tik tok

“No sé por qué hacen esto en Buenos Aires. ¿Por qué no cortan la pizza cuando se entrega en la mesa?” se quejó el turista. En referencia a la forma porteña de servir la pizza.

Y agregó: “¿Es tan caro un cortador de pizza? No entiendo por qué no cortan la pizza. No tiene ningún sentido para mí, siendo una pizzería”. Luego decidió cortar y probar la pizza porteña.

Al probar la clásica comida, el turista señaló que “era fabuloso” y sobre todo la “mozzarella”. Más allá de su primera impresión del plato favorito de los argentinos, el turista disfrutó de su cena en “Guerrín”.