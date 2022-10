Un truco viral de Tiktok revela cómo cortar una cebolla y no llorar en el intento.

En la mayoría de las recomendaciones que se hacen para no sufrir al cortar la cebolla todo tiene que ver con el olfato. Las que se conocen hasta ahora es intentar no respirar para que el aroma de la cebolla no entre en tu nariz y te irrite tanto que termines llorando, como también intentar sacar la cara por arriba de hortaliza para evitar todo tipo de contacto.