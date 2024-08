Sin gluten y sin levadura: la receta definitiva del PAN NUBE más esponjoso

El pan nube es una de las novedosas maneras que existe para realizar pan. Como particularidad y a diferencia de otros, este tipo de pan es muy esponjoso como si fuera una nube, no tiene harina, no tiene gluten y no tiene levadura. Así que es apto para celiacos.

En esta oportunidad, realizó la receta de pan nube: Amores Sanos, una cuenta de TikTok que se dedica a realizar recetas saludables, teniendo en cuenta que es manejada por una nutricionista. La cual también habla sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) y amor propio. Actualmente, posee más de 217.000 seguidores y más de tres millones de likes en todos sus videos.

Cómo preparar la receta de pan nube: sin harina, sin gluten y sin levadura

Esta receta de pan nube en particular es muy rápida, ya que se realiza en 15 minutos.

Ingredientes para la receta de pan nube

4 huevos

Una cucharadita de polvo para hornear.

2/3 cucharadas de queso crema.

Azúcar o sal (opcional).

Paso a paso: cómo preparar el pan nube