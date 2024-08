La nueva tendencia gourmet en Buenos Aires: qué es la pinsa y dónde probarla

La oferta gastronómica disponible en Buenos Aires es variada y abarca una amplia gama de opciones culinarias, incluyendo desde la cocina tradicional hasta propuestas internacionales innovadoras. En este contexto, la pinsa se destacó como una novedad proporcionando a los amantes de la comida una alternativa innovadora y deliciosa a las opciones más tradicionales.

La pinsa se diferencia de la pizza por elaborarse con tres tipos de harinas diferentes. Foto: Di Marco Pinsa

Qué es la pinsa

La pinsa es una especie de pizza italiana, pero con una preparación diferente. “Se caracteriza por una masa ligera y crujiente en forma ovalada y, por tanto, más digerible que la de la pizza tradicional. Su interior es esponjoso, y se emplea poca levadura y sí masa madre para su elaboración. Además, el proceso de fermentación es de 72 horas y se prepara con 3 harinas distintas: trigo, arroz y soja”, indicó la pizzería Napolitana Ditaly.

En medio de esta tendencia, una usuaria de TikTok compartió un video probando por primera vez la pinsa en un local de Buenos Aires junto a su familia y se volvió viral: “Solo hay un lugar en Buenos Aires que tiene pinsas en vez de pizzas y es Fare. La pinsa es típica de Roma así que me moría de ganas de probarla, encontré este lugar en Buenos Aires así que acompáñennos”, comenzó diciendo @martufoglino.

“Es un emprendimiento entre amigos que son sommeliers y expertos en gastronomía, así que elijo creer y confiar en este proceso. Llegamos y había 2x1 en Aperol y yo, feliz. Empezaron a llegar (los platos de comida) y vamos desde lo más normal hasta lo más wow”, continuó.

Empezaron pidiendo la Margarita: “La diferencia es que la masa está fermentada y se mezclan tres harinas, así que es suave y cero pesada”. Luego, se pidieron un fainá von mortadela salsa pesto, “podés pedirte por porciones o pinsa entera”, aclaró. Su favorito fue la burrata con jamón crudo, kale y rúcula.

“Después llegaron los suppli, que a simple vista parecían inofensivos”, indicó, pero en el interior contenían spaghetti a la carbonara: “Lo más rico y quesos que vas a probar en tu vida”. “Cada cosa es una fiesta de sabores”. Como último plato, pidieron una albóndiga que “fue un lujo”. “Además de las pinsas, la barra se luce: prueben este vino con sidra porque no hay vuelta atrás”.

De postre, degustaron un affogato con crema americana: “Un 10 de 10″, afirmó. “Como si hubiéramos comido poco, sumamos un tiramisú más y ahora sí, nos retiramos con una jornada completamente exitosa. Ya no me gusta la pizza, ahora me gusta la pinsa”.

Fare está en el barrio de Palermo, en Paraguay 3882, sin embargo, los usuarios comentaron que hay otros lugares en Buenos Aires que ofrece pinsa: “No son los únicos, también está La zarpada en san Telmo”, comentó una joven. A su vez, indicaron que en “Totti Pinsa di Roma” en Colegiales y en Amazza, en Palermo, también se puede pedir pinsa.