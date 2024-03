Semana Santa: recetas fáciles y económicas para hacer sin carne

El 28 de marzo comienza la Semana Santa y se espera un momento de reflexión o conexión espiritual para conmemorar la pasión, muerte y resurreción de Cristo. Tras estos días de luto, te recomendamos algunas recetas fáciles y sencillas para degustar en estas festividades.

Pese a ser o no creyentes, se estila que los viernes santos no se consuma carne. Para reemplazarla, se utiliza generalmente el bacalao. No obstante, si no eres fan de este tipo de pescado, existen diferentes platos deliciosos que son fáciles y sencillos de hacer con diferentes materiales.

Viernes santo: Recetas fáciles y sencillas para hacer platillos sin carne Foto: La S

Dos recetas fáciles y sencillas para comer en el viernes santo

Pastel rústico de Calabaza y Parmesano

Ingredientes

15 g de aceite de oliva virgen extra (1 cucharada).

200 g de cebolla.

700 g de puré de calabaza.

200 g de salsa bechamel espesa.

100 g de queso Parmesano (o Grana padano).

30 g de pan rallado.

2 yemas de huevo, sal y pimienta negra molida.

Pastel rústico de Calabaza y parmesano. Foto: Directo al Pala

El paso a paso para hacer un Pastel rúsrico de Calabaza y Parmesano

Cubrir la base de un molde con papel sulfurizado y engrasamos las paredes con mantequilla.

Espolvoreamos el molde con pan rallado y quitamos el exceso.

Pelar y picar en brunoise la cebolla.

Calentar y rehogar el aceite en una cacerola

Remover el aceite por 10 minutos o hasta que adquiera un tono transparente.

Añadir el puré de papas con la bechamel y remover.

Mezclar bien con el queso parmesano, pan rallado y yemas de huevo.

Llevarlo al horno y espolvorearlo con más pan rallado.

Cocemos en horno pre-calentado a 160ºC durante una hora aproximadamente y aumentar a 180 durante 15 minutos más.

Apagar el horno, dejarlo enfriar por 30 minutos y degustar.

Milhojas de berenjena rellena de verduras

Ingredientes

2 berenjenas medianas.

4 cucharadas de cebolla.

Un pimiento verde chico.

120g de queso mozzarella.

Dos cucharadas de aceite de oliva.

Una cucharita de tomillo seco (u otra hierba aromática a tu gusto).

Sal.

Pimienta negra molida.

Milhojas de berenjenas con vegetales Foto: Pinterest

Paso a paso para preparar milhojas de berenjena rellena de verduras