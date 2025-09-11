Receta de budín de chocolate: cómo hacer que quede súper húmedo y esponjoso

El budín de chocolate es una de esas recetas que siempre conquista, tanto a grandes como a chicos. En TikTok, la cuenta @cesococina compartió su versión y el resultado se volvió un éxito inmediato entre los usuarios.
La propuesta combina cacao amargo, café instantáneo y trozos de chocolate que se funden en la cocción, logrando un resultado húmedo y muy chocolatoso. Para darle un plus, se sugiere acompañarlo con una salsa rápida de dulce de leche al oporto, aunque también se puede reemplazar por crema o leche.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín de chocolate
- 240 g de harina 0000
- 1 y ½ cdta de polvo de hornear
- ½ cdta de bicarbonato de sodio
- ½ cdta de sal
- 2 cdtas de café instantáneo
- 70 g de cacao amargo
- 3 huevos (a temperatura ambiente)
- 120 g de azúcar blanca
- 120 g de azúcar rubia
- 120 ml de aceite
- 120 ml de leche (a temperatura ambiente)
- 60 ml de agua caliente
- 150 g de chocolate picado o chips
Para la salsa opcional:
- 100 g de dulce de leche
- 3 cdas de oporto (o reemplazar por leche o crema)
Paso a paso, cómo preparar el budín de chocolate
- En un bowl colocá la harina, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato, la sal y el café, todo tamizado. Mezclá bien.
- En otro bowl, batí los huevos con los dos tipos de azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa.
- Sumá el aceite y la esencia de vainilla, siempre batiendo.
- Incorporá de a poco los secos y la leche, intercalando hasta integrar sin batir de más.
- Agregá el agua caliente y mezclá hasta lograr una preparación homogénea.
- Sumá el chocolate picado y mezclá suavemente.
- Verté la preparación en un molde de budín enmantecado o con papel manteca. Coroná con más chocolate picado.
- Cociná en horno precalentado a 170° por 50 a 55 minutos.
Dejá enfriar antes de desmoldar y, si querés, servilo con la salsa tibia de dulce de leche. Un budín perfecto para los amantes del chocolate.