Receta de budín de chocolate: cómo hacer que quede súper húmedo y esponjoso

Este budín de chocolate es húmedo, intenso y muy fácil de preparar, ideal para acompañar la merienda.

11 de septiembre de 2025,

La receta de un budín de chocolate fácil de hacer.

El budín de chocolate es una de esas recetas que siempre conquista, tanto a grandes como a chicos. En TikTok, la cuenta @cesococina compartió su versión y el resultado se volvió un éxito inmediato entre los usuarios.

La propuesta combina cacao amargo, café instantáneo y trozos de chocolate que se funden en la cocción, logrando un resultado húmedo y muy chocolatoso. Para darle un plus, se sugiere acompañarlo con una salsa rápida de dulce de leche al oporto, aunque también se puede reemplazar por crema o leche.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín de chocolate

  • 240 g de harina 0000
  • 1 y ½ cdta de polvo de hornear
  • ½ cdta de bicarbonato de sodio
  • ½ cdta de sal
  • 2 cdtas de café instantáneo
  • 70 g de cacao amargo
  • 3 huevos (a temperatura ambiente)
  • 120 g de azúcar blanca
  • 120 g de azúcar rubia
  • 120 ml de aceite
  • 120 ml de leche (a temperatura ambiente)
  • 60 ml de agua caliente
  • 150 g de chocolate picado o chips

Para la salsa opcional:

  • 100 g de dulce de leche
  • 3 cdas de oporto (o reemplazar por leche o crema)
Paso a paso, cómo preparar el budín de chocolate

  1. En un bowl colocá la harina, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato, la sal y el café, todo tamizado. Mezclá bien.
  2. En otro bowl, batí los huevos con los dos tipos de azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa.
  3. Sumá el aceite y la esencia de vainilla, siempre batiendo.
  4. Incorporá de a poco los secos y la leche, intercalando hasta integrar sin batir de más.
  5. Agregá el agua caliente y mezclá hasta lograr una preparación homogénea.
  6. Sumá el chocolate picado y mezclá suavemente.
  7. Verté la preparación en un molde de budín enmantecado o con papel manteca. Coroná con más chocolate picado.
  8. Cociná en horno precalentado a 170° por 50 a 55 minutos.

Dejá enfriar antes de desmoldar y, si querés, servilo con la salsa tibia de dulce de leche. Un budín perfecto para los amantes del chocolate.

