Quién es Puli Cocina, la influencer que reversiona platos clásicos en saludables y la rompe en Instagram

Cocinar para la familia es un acto de amor. Sin embargo, hacer recetas de cero, probarlas y compartirlas a todos en las redes sociales es un verdadero desafío, es eso lo que logra con cada video Pau Moguilevsky más conocido en el mundo virtual como Puli Cocina.

Instagram es una de las plataformas más utilizadas por los influencers de la cocina para compartir sus especialidades culinarias, cada uno tiene su propia impronta y creatividad para sorprender a los usuarios. Puli tiene 1.1 millón de seguidores en Instagram, y ha logrado posicionarse en la plataforma con sus platos que se caracterizan por ser saludables, fáciles de hacer y económicos, tópicos importantes para cambiar la alimentación y cocinar con lo que hay en casa.

De subir fotos de recetas a ser una influencer con más 1 millón de seguidores

Puli Cocina conversó con Vía País sobre su cuenta su saltó en Instagram, sus recetas, sus inicios en la plataforma y sus proyectos personales.

- ¿Cómo comenzaste a cocinar y después pasaste a las redes sociales?

- Empecé muy chiquita tenía tres años, mis papás se separaron y en la casa de mi vieja, ella siempre cocinó de toda la vida, aprendí un poco de ella, pero como que ella es más de seguir recetas. Yo soy más de inventar, lo que me divierte de la cocina es como experimentar. Creo que una de mis primeras recetas es en la casa de mi abuela paterna estaba haciendo un experimento y así empecé creando.

De hecho, mi cuenta hoy lo que tiene es eso son recetas que yo invento, yo lo que hago es ir probando cosas para hacerlas saludables o cambiar los ingredientes o hacerlas más fáciles, más simples, poner poquitos ingredientes y que sean rápidas. Son recetas únicas o distintas.

En la casa de mi papá siempre cocinaba sola. A él le gustaba mucho el arroz con calamar. A los siete años, yo pelaba los calmares y cocinaba. Encuentro como eso de lindo en el tema de cocinar es dar amor, transmitir cosas con la cocina.

Puli Cocina, la influencer que realiza recetas renovadas y saludables Foto: instagram/pulicocina

- ¿Cómo comenzaste a grabar videos en Instagram? ¿Cómo se fueron incrementando los seguidores?

- Cuando empecé solo subía la foto nada más, yo empecé a tener muchos seguidores con las fotos. El salto lo di cuando empezaron los reels porque me acuerdo de que yo subía videos de las recetas con la preparación y se viralizaron. Eso fue en el año 2022, yo crecía de 8.000 o 9.000 seguidores por día.

Crecí así con los reels, empecé subiendo videos y se fueron viralizando. La primera receta fue de una red velvet que hice la versión saludable. Después un cheesecake y las fajitas, a esas le fueron bárbaro.

Yo siempre trabajé en marketing y manejé por 20 años la marca de una empresa. Este año dejé mi trabajo y empecé a dedicarme a esto solamente. Fue una apuesta porque estaba acostumbrada a tener el sueldo y ahora no lo tengo. Pero uno empieza a profesionalizar. Este año pasé por un problema de salud, pasé por un cáncer, o sea, lo superé me hicieron tres cirugías y lo pasé. En ese momento, tuve el apoyo de mis seguidores, yo les tengo mucho cariño.

- Tu conocimiento en marketing ¿Te ayuda a administrar tu cuenta?

- Lo de marketing me sirve en la cuenta porque como trabajo con marcas tengo más idea de lo que una marca quiere, de cómo les habla a los consumidores, los colores que usan, todo eso yo lo tengo más claro.

- ¿Cuál crees que es la característica especial de tus recetas son saludables o económicos o fáciles?

- Mis recetas son varias cosas: pocos ingredientes, fáciles, rápidas y son saludables es cómo resolverte la comida con lo que tenés en tu casa y hacer algo saludable.

- ¿Cómo es tu rutina de cocina e influencer?

Lo que hago es un set de recetas, 3 o 4 recetas. A veces hago 2 o una si no tengo tiempo. Pero en general hago más de una, y ya me quedan filmadas para ir editando y filmando.

- ¿Cuál es tu proyecto a futuro?

- Me gustaría tener un programa de tele, es lo que estoy tratando, participé en programas como invitada, pero quiero tener un lugar fijo y un libro. También me gustaría tener una web que no dependa de la plataforma Instagram.