Ni harina ni azúcar: esta es la receta definitiva para hacer un brownie versión saludable

El brownie es uno de esos clásicos que no necesitan presentación. Chocolatoso, reconfortante y perfecto para cualquier momento del día, suele ser el elegido cuando aparece el antojo dulce. Esta versión, además, tiene un giro inesperado: no lleva harina, se hace en licuadora y se cocina en sartén.

La receta se volvió viral en redes gracias a Pulicocina, que propuso una alternativa saludable, sin azúcar y con un ingrediente secreto que nadie espera. Ideal para quienes buscan algo rápido, sin prender el horno y con pocos ingredientes, pero sin resignar sabor ni humedad.

Así queda el brownie por dentro.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un brownie sin harina

1 calabacín

2 huevos

3 cucharadas de cacao amargo

1 cucharada de stevia u otro edulcorante

2 cucharaditas de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

Opcional: chocolate picado, nueces o frutos secos para sumar textura.

El calabacín es la clave de la receta: aporta humedad y suavidad sin alterar el sabor final.

Esta receta está lista en simples pasos.

Paso a paso, cómo preparar un brownie sin harina

Lavá bien el calabacín y cortalo en trozos. Colocalo en la licuadora. Agregá los huevos. Sumá el cacao amargo. Incorporá la stevia o el endulzante elegido. Agregá el polvo de hornear y la esencia de vainilla. Licuá hasta lograr una mezcla homogénea. Untá una sartén con apenas aceite o spray vegetal. Volcá la preparación en la sartén. Sumá chocolate picado o nueces si querés. Tapá la sartén. Cociná a fuego mínimo durante 20 a 25 minutos. Retirá cuando el centro esté firme pero húmedo.

También se puede cocinar en horno o airfryer durante unos 15 minutos, o incluso en microondas entre 4 y 5 minutos, según la potencia. Este brownie sin harina es ideal para una merienda express, un postre improvisado o para tener listo en la heladera. Es bajo en hidratos, no lleva azúcar refinada y se adapta a distintos métodos de cocción.