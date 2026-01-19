Ni harina ni azúcar: esta es la receta definitiva para hacer un brownie versión saludable

El brownie es uno de esos clásicos que no necesitan presentación. Chocolatoso, reconfortante y perfecto para cualquier momento del día, suele ser el elegido cuando aparece el antojo dulce. Esta versión, además, tiene un giro inesperado: no lleva harina, se hace en licuadora y se cocina en sartén.
La receta se volvió viral en redes gracias a Pulicocina, que propuso una alternativa saludable, sin azúcar y con un ingrediente secreto que nadie espera. Ideal para quienes buscan algo rápido, sin prender el horno y con pocos ingredientes, pero sin resignar sabor ni humedad.
Qué ingredientes se necesitan para hacer un brownie sin harina
- 1 calabacín
- 2 huevos
- 3 cucharadas de cacao amargo
- 1 cucharada de stevia u otro edulcorante
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Opcional: chocolate picado, nueces o frutos secos para sumar textura.
El calabacín es la clave de la receta: aporta humedad y suavidad sin alterar el sabor final.
Paso a paso, cómo preparar un brownie sin harina
- Lavá bien el calabacín y cortalo en trozos.
- Colocalo en la licuadora.
- Agregá los huevos.
- Sumá el cacao amargo.
- Incorporá la stevia o el endulzante elegido.
- Agregá el polvo de hornear y la esencia de vainilla.
- Licuá hasta lograr una mezcla homogénea.
- Untá una sartén con apenas aceite o spray vegetal.
- Volcá la preparación en la sartén.
- Sumá chocolate picado o nueces si querés.
- Tapá la sartén.
- Cociná a fuego mínimo durante 20 a 25 minutos.
- Retirá cuando el centro esté firme pero húmedo.
También se puede cocinar en horno o airfryer durante unos 15 minutos, o incluso en microondas entre 4 y 5 minutos, según la potencia. Este brownie sin harina es ideal para una merienda express, un postre improvisado o para tener listo en la heladera. Es bajo en hidratos, no lleva azúcar refinada y se adapta a distintos métodos de cocción.