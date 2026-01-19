Vía Gourmet / Recetas

Ni harina ni azúcar: esta es la receta definitiva para hacer un brownie versión saludable

Húmedo, intenso y sin horno, este brownie sin harina se hace en minutos y sorprende por su textura.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

19 de enero de 2026,

Ni harina ni azúcar: esta es la receta definitiva para hacer un brownie versión saludable
Ni harina ni azúcar: esta es la receta definitiva para hacer un brownie versión saludable

El brownie es uno de esos clásicos que no necesitan presentación. Chocolatoso, reconfortante y perfecto para cualquier momento del día, suele ser el elegido cuando aparece el antojo dulce. Esta versión, además, tiene un giro inesperado: no lleva harina, se hace en licuadora y se cocina en sartén.

La receta se volvió viral en redes gracias a Pulicocina, que propuso una alternativa saludable, sin azúcar y con un ingrediente secreto que nadie espera. Ideal para quienes buscan algo rápido, sin prender el horno y con pocos ingredientes, pero sin resignar sabor ni humedad.

Así queda el brownie por dentro.
Así queda el brownie por dentro.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un brownie sin harina

  • 1 calabacín
  • 2 huevos
  • 3 cucharadas de cacao amargo
  • 1 cucharada de stevia u otro edulcorante
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Opcional: chocolate picado, nueces o frutos secos para sumar textura.

El calabacín es la clave de la receta: aporta humedad y suavidad sin alterar el sabor final.

Esta receta está lista en simples pasos.
Esta receta está lista en simples pasos.

Paso a paso, cómo preparar un brownie sin harina

  1. Lavá bien el calabacín y cortalo en trozos.
  2. Colocalo en la licuadora.
  3. Agregá los huevos.
  4. Sumá el cacao amargo.
  5. Incorporá la stevia o el endulzante elegido.
  6. Agregá el polvo de hornear y la esencia de vainilla.
  7. Licuá hasta lograr una mezcla homogénea.
  8. Untá una sartén con apenas aceite o spray vegetal.
  9. Volcá la preparación en la sartén.
  10. Sumá chocolate picado o nueces si querés.
  11. Tapá la sartén.
  12. Cociná a fuego mínimo durante 20 a 25 minutos.
  13. Retirá cuando el centro esté firme pero húmedo.

También se puede cocinar en horno o airfryer durante unos 15 minutos, o incluso en microondas entre 4 y 5 minutos, según la potencia. Este brownie sin harina es ideal para una merienda express, un postre improvisado o para tener listo en la heladera. Es bajo en hidratos, no lleva azúcar refinada y se adapta a distintos métodos de cocción.

Temas Relacionados

MÁS DE Recetas
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS