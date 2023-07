Lo rechazaron de MasterChef Argentina, cocinó pasta a la carbonará y se hizo viral en TikTok.

MasterChef Argentina es, sin duda alguna, el reality show sobre cocina más importante de la televisión nacional. El formato internacional se lleva adelante en muchos países del mundo y, en cada uno de ellos, da de qué hablar en las redes sociales. Actualmente se está llevando adelante la tercera temporada amateur en el país.

En plena pandemia, Telefe decidió relanzar el producto luego de algunas temporadas de adultos y niños que fueron un éxito rotundo. Sin embargo, tenía un detalle especial: que era de famosos. Los ganadores de las tres temporadas de celebridades fueron: Claudia Villafañe, Gastón Dalmau y Mica Viciconte.

Mica levantó el trofeo de Masterchef Celebrity 3

Contó que lo rechazaron de MasterChef mientras cocinaba un plato y se hizo viral

Gastón es un usuario de TikTok que se viralizó en los últimos días tras contar una anécdota mientras cocinaba. “No es otra página de recetas más”, versa la biografía del creador de contenido de gastronomía. “Febrero de 2023, MasterChef me rechazó como participante”, comienza diciendo en el video.

Pasta a la carbonara, la receta infalible que mostró el joven en sus redes. Foto: Canva

“Después de pasas varias etapas, me ghostearon”, advierte y cuenta de qué irá el plato que mostrará en el video: “Por eso hoy hago carbonara, el plato que quería que pruebe el pelado”, dijo bromeando refiriéndose a Germán Martitegui, uno de los jurados del programa.

Luego, asegura que, si bien los fideos a la carbonara son una receta muy sencilla y que consta de dos pasos, hay que hacerlos bien. “Paso uno, cortas la panceta y la doras”, comienza explicando y continúa: “Paso dos, mezclas yemas de huevo (4), queso rallado y la grasita (que suelte la panceta)”.

“Después agregas agua de cocción, apagas el fuego y mezclas todo”, concluye. Sin embargo, luego rescató algo bueno del rechazo de la producción: “Por ahí tuve suerte de que no me llamen. Me obligó a hacerme esta cuenta”, sostiene. Luego, le da de probar el plato a su pareja quien lo aprobó rotundamente.

En poco tiempo el video ya acumuló más de 3 millones de visualizaciones y superó los 540 mil likes. Además, cientos de internautas le dejaron su comentario de apoyo y criticaron a algunos participantes que sí quedaron seleccionados.