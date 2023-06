La peculiar costumbre de comer empanadas con pan y la firme explicación de una reconocida actriz

A través de las redes sociales se volvió viral la discusión de la particular costumbre de comer empanadas entre panes. Se trata de un hábito originario de Paraguay que impactó a muchos argentinos.

Lo cierto es que en la Argentina, las empanadas son parte de la cultura gastronómica popular. Cada provincia tiene su propia receta particular con diferentes ingredientes y es muy común en todas las familias, ya que se trata de una comida práctica, de fácil elaboración y con una gran variedad de rellenos posibles.

La peculiar costumbre de comer empanadas con pan Foto: web

Sin embargo, no es un plato exclusivo de la Argentina, su consumo es común en otros países de la región como Paraguay, pero allí le agregaron el hábito de comer las empanadas entre pan, es decir, como un sándwich, según diferentes videos que circularon tanto en TikTok como en Twitter.

La explicación de una reconocida actriz de por qué en Paraguay se comen las empanadas con pan

La actriz paraguaya Lali González, conocida en la Argentina por su papel en la novela “La 1-5/18″ y por conducir el programa de parejas “De qué signo sos”, explicó cuál es su teoría sobre este peculiar hábito.

“Nosotros comemos empanada con pan. Yo no pude creer cuando llegue acá, que no se come la empanada con pan”, reveló Lali en “Vuelta y media” por Urbana Play con Sebastián Wainraich. Entonces el conductor reaccionó: “¿Meten la empanada en dos panes?”.

Y la actriz explicó que se suele usar el “pan de pancho”. Según la artista, en Paraguay son más comunes las empanadas fritas, contrario de la Argentina donde se consumen más cocidas al horno.

“Eentonces, al ser muy grasosa, es como que el pan chupa la grasa”, indicó. “En Paraguay solo comés al horno cuando estás recontra a dieta, ¿entendés?”, siguió Lali, firme con su postura.

La reacción en las redes

A partir de la viralización de su intercambio radial y otros videos sobre el tema, los usuarios también expresaron su opinión. Muchos se lo tomaron con humor y manifestaron: “Apenas me alcanza para el pan, ¿quieren que le ponga empanadas?”, “Lo escuché hoy en la radio y aún no lo puedo creer. En Paraguay comen la empanada con pan. Un sandwich de empanada” y “¿La CDTM cómo vas a comer empanada con pan? ¡Vengan de a miles!”.