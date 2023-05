Tenía “mucha hambre” e inventó el omelette de empanadas: “El plato más bajonero que tengas”

“Cuando hay hambre no hay pan duro”, reza el dicho y un usuario de TikTok lo aplicó al pie de la letra. Un joven compartió en las redes sociales su insólita receta de omelette de empanadas y fue viral.

Se trata de un clip que circuló a través de la plataforma de Tiktok y en pocas horas dio vuelta por toda internet. En cuestión de poco tiempo alcanzó más de 120 mil reproducciones.

Inventó el omelette de empanada y fue viral Foto: captura de TikTok

El clip fue publicado por la cuenta de @elseizur, conocido en la aplicación por sus video divertidos. Pero esta vez dio de qué hablar con su incursión en la cocina y la elaboración de este plato tan original como impensado. Según explicó en el video, se le ocurrió porque “tenía mucha hambre”.

“Acá tengo unas empanadas y como tengo mucha hambre le voy a poner queso y un huevo, otro más”, explicó en el instructivo. Luego compartió el resultado del final: “Damas y caballeros... acá tenemos el plato, el omelette de empanadas, listo para servir”.

Además cortó su preparación a cámara para mostrar todos los detalles y aseguró que consiguió un buen sabor: “Espectacular, diez de diez, me encanta, sublime”. “Omelette de empanadas de carne, me adjudico este invento, espero que sea totalmente mío”, remarcó.

La reacción de los usuarios

Al ver la insólita preparación y la actitud del joven viral, los usuarios no tardaron en reaccionar y se expresaron en los comentarios: “El plato más bajonero que tengas”, “Creo que así no se comen las empanadas, pero como no soy chef no opino”, “Créeme rey, es totalmente tuyo el invento. Ni al más grande chef se le hubiera ocurrido” y “yo cocinando con lo que tenga en casa”.

No es la primera receta que elseizur comparte en su perfil, pero en general todas suelen tener algún ingrediente descabellado o sus propias versiones de clásico de la cocina como los sándwiches de milanesa, la sopa paraguaya y otros.