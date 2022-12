La debilidad de Nathy Peluso por una golosina argentina y cuál es su bebida favorita

Reconocida en el mundo por su talento, Nathy Peluso logró fama con el éxito del disco “Calambre” en 2020 y se abrió paso en el género urbano con un estilo y estética singular. Si bien desde muy pequeña se instaló en España, la cantante de 27 años es Argentina y mantiene mucho de la cultura local.

En los Latin Grammys del 2020 tuvo la oportunidad de cantar en vivo junto a Fito Páez en el escenario del festival en lo que fue una actuación histórica. También protagonizó colaboraciones con otros grandes artistias como C. Tangana y Rels. B, también con el argentino Bizarrap.

Nathy Peluso Foto: instagram/Nathypeluso

Si bien gran parte de su vida se desarrolló en Europa, la artista no olvida sus raíces argentinas y guarda un gusto especial por una de las golosinas más clásicas del país. En un reciente video para Vogue donde mostró la intimidad de su “bolso” y todas las cosas que guarda en él sorprendió al sacar de su interior una caja de alfajores Havanna.

“Soy una mujer del alfajor, a eso pertenezco”, confesó en el clip publicado por el portal en YouTube. Y detalló que sus favoritos son los blancos glaseado, mientras que los de chocolate los reserva para un momento de mucho antojo.

En ese sentido también reveló la cantidad de alajores que se puede llegar a comer: “Mínimo tres, sino no se dialoga, no se charla, no peretenezco a ese círculo de los que se comen un alfajor, no están invitados a mi casa”. Y destacó “el olor que tiene sin desenvolver es una reminicencia”.

Cuál es la bebida favorita de Nathy Peluso

Nathy Peluso vive en España desde sus nueve años, sin embargo supo adoptar varios gustos de la cocina argentina. En este caso su particular debilidad pasa por uno de los brebajes favoritos por todos los argentinos y argentinas y estamos hablando del fernet.

“La espuma del fernet es la textura del paraiso”, soltó en medio de su producción para Vogue luego de mostrar cómo prepara este aperitivo cuando está con amigos. Su toque especial es agregarle una hoja de menta fresca.

Y expresó: “Esto se toma a cualquier hora, en cualquier momento del día que te apetezca. No hay normas para el fernet. El fernet es una fuerza de la naturaleza que vos decidís cuándo te valés de ella.

Para disfrutar, para refrescarse, contar chistes, hablar con amigos, para preparar el asado, para llorar, para lo que vos quieras”.