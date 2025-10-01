Ideal para la merienda: cómo hacer un delicioso budín exprés relleno de dulce de leche

Un budín húmedo, fácil y cargado de sabor se volvió furor en TikTok. Agus Vives compartió la receta y ya superó los 249 mil likes con su versión exprés rellena de dulce de leche.

La propuesta combina ingredientes simples con un método rápido, ideal para quienes quieren algo casero sin complicarse. “Ahora sí ya tenés un budín súper fácil de hacer y mega húmedo”, celebró la creadora en su video viral, mostrando un corte irresistible con el dulce de leche derretido en el centro.

Así de húmedo queda el budín.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un budín exprés relleno de dulce de leche

100 cc de aceite

120 g de crema de leche

3 huevos (o 9 yemas si te sobraron)

250 g de harina leudante

180 g de azúcar impalpable

10 g de esencia de vainilla

100 g de chips de chocolate

200 g de dulce de leche

Este buín se hace en simples pasos.

Paso a paso, cómo preparar el budín exprés relleno de dulce de leche

En un bowl, mezclá el aceite, la crema, los huevos, el azúcar impalpable, la harina leudante y la esencia de vainilla hasta integrar bien. Reservá 10 g de harina para cubrir los chips de chocolate y que no se vayan al fondo. Sumalos a la mezcla. Forrá una budinera alta (de 25 cm) con papel manteca. Volcá la mezcla en el molde y, con la ayuda de una cuchara o manga, agregá el dulce de leche por encima. Terminá con algunos chips extra por arriba. Llevá al horno precalentado a 180 grados por unos 40 minutos (el tiempo puede variar según tu horno). Dejá enfriar antes de desmoldar para que mantenga la forma y quede bien húmedo.

La receta de Agus Vives conquistó a miles porque demuestra que con pocos pasos y un buen relleno podés tener un budín perfecto para la merienda. Ideal para acompañar con un café, un mate o hasta como postre, esta versión exprés ya se ganó su lugar en las cocinas argentinas.