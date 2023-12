¡Híbrido! Bruta Cocina anunció su retiro de la forma más dolorosa

Leandro Granato, más conocido como “Yeti” de Cocina Bruta y primo del arquero de la Selección Argentina, el Dibu Martínez, publicó un video que sorprendió a todos. El “Yeti” se hizo viral generando contenido muy divertido en TikTok. Compartiendo recetas fáciles de hacer que rápidamente se convirtieron en virales. Su canal llamado Cocina Bruta batió récords de vistas y el número de seguidores día a día aumentaba. Durante el mundial de fútbol 2022 sorprendió a todos cuando reveló que era el primo ni más ni menos que de Dibu Martínez. Más de una vez intercambiaron mensajes en redes sociales.

En los últimos días, el “Yeti” sorprendió a todos con un anuncio que llamó mucho la atención de sus seguidores que quedaron impactados por la noticia. El Tiktoker le contó a sus fans que atraviesa un momento difícil de muchos replanteos.

“Dejo las redes, esto no tiene que ver con una broma de mal gusto por el día de los inocentes. Sin duda esta es una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar en este último tiempo. Problemas económicos y mentales están desgastando mi salud mental” relató conmovido el primo del Dibu Martínez.

“Mi contenido siempre fue de buena energía y no quiero actuar en mis videos algo que hoy no soy. Hoy estoy mal. Ya no me quedan ideas y el contenido que estoy haciendo, no siento que esté a la altura de lo que ustedes merecen. Es por eso que decidí ponerle un punto a mis redes sociales y alejarme por un tiempo” explicó el “Yeti” en su canal Bruta Cocina.

“Podría ser un mes, un año o para siempre, la verdad hoy no lo sé. Por el momento voy a hacer otras cosas, dar charlas, volver un poco al arte, que siempre fue mi refugio. Ame cada momento que vivimos juntos. Cada foto que me pidieron en la calle. Cada comentario, cada mensaje de buena onda. Simplemente, gracias” contó conmovido y emocionado en un video que subió en su cuenta de TikTok Bruta Cocina para anunciar su alejamiento de redes por un tiempo.