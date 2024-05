Fue al supermercado, compró varias cosas entre carne, leche y frutas y se quejó por la cifra que pagó: cuánto gastó

El usuario @yamiescalada_ subió a sus redes sociales un video en el que muestra todos los productos que se llevó del supermercado, el precio de cada uno y generó polémica en los comentarios.

Cuánto gastó una tiktoker en una compra en el supermercado

La chica reveló uno por uno los productos que compró, dijo enojada: “Encima no me hicieron el descuento” y en la descripción del video escribió: “¡La compra más cara de mi vida! Hasta marzo del 2026 no pienso volver a comprar”.

Una tiktoker se quejó de lo que gastó. Foto: TikTok: @yamiescalada_

Yamila, que sube videos sobre su vida personal, contó que gastó $210 mil pesos en el total de todas las compras. Alguno de los precios de las cosas que adquirió:

Pan lactal: $4.900 pesos

Queso: $3.800 pesos

1 kilo de asado: $6.500 pesos

Fideos: $2.800 pesos

Galletitas: $2.900 pesos

4 Yogures: $3.800 pesos

2 Leches: $4.200 pesos

Polémicas en los comentarios del video

El video superó las 300 mil reproducciones, sumó casi 3 mil likes y 500 comentarios en los que la gente criticó las compras de la chica: “Más del 50% de lo que compraste es innecesario”, “Mi vieja diría que no compraste comida”, “Yo gasto todo eso comprando para todo el mes en el mayorista, y somos 5. Tu compra fue carísima”.