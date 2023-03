Es vegetariana, fue a una fiesta de 15 y le sirvieron una ensalada: “Me siento un conejo”

A raiz del tuit viral de una joven vegetariana le sirvieron una feta de queso con un tomate cortado de entrada en el restaurante del hostel de su hospedaje, cientos de usuario comenzaron a contar sus malas experiencias con los menús libres de carnes de diferentes establecimientos.

Ahora se viralizó la historia de una usuaria quien mostró la ensalada que le sirvieron en un salón de fiestas durante un cumpleaños de 15. Según detalló, la madre de la agasajada avisó que entre los invitados había una chica vegetariana a la espera de la preparación de una comida especial.

Fue a una fiesta de 15 y le sirvieron una ensalada como plato vegetariano Foto: twitter

Lo que nunca imaginaron fue que le servirían un plato con solo un poco de zanahoria, lechuga, tomate, rúcula y remolacha. “Me siento un conejo”, expresó indignada la usuaria @LaraNahirArias1 y detalló: “La mamá de la quinceañera avisó que había una vegetariana entre los invitados” e irónicamente sentenció que “los tipos se lucieron”.

Ante la consulta de otro seguidor sobre qué es lo que deberían haberle servido, la joven de nombre de usuario AndaPalláBobo indicó que “por lo menos, un arroz salteado con verduras”. Se supone que se dedican a la gastronomía. ¿Qué esperas vos que te sirvan cuando pagas más de 3 mil mangos por un plato?”, disparó.

La reacción de los usuarios

Otros internautas se compadecieron de lo ocurrido y dejaron sus sugerencia sobre otros posibles platos para servir a una vegetariana en una fiesta como: “Ni siquiera una hamburguesa de soja o algún aderezo”.

“Mínimo preparame algo gourmet si es un evento, menos no esperes nunca. Cómo si hacer algo vegetariano fuese toda una odisea, tenían menos creatividad los del catering…” y “Hay cosas fáciles como una tarta de zapallito o pascualina”, fueron otras propuestas. Mientras que la usuaria concluyó: “Era mejor si me abrían la puerta y me mandaban a pastar”.