El lado activista de Leo Montero a favor del veganismo: “Difícil no es ser vegano, difícil es ser animal”

Leo Montero es uno de los conductores de televisión más reconocidos del país. Pero además de su rol frente a cámara, también tiene un fuerte compromiso en la lucha por los derechos de los animales. Tal es así que decidió cambiar su estilo de vida y, particularmente, su alimentación hace más de 15 años. Comenzó siendo vegetariano y luego decidió volverse vegano.

Desde entonces, Leo Montero utiliza su alcance como figura pública para concientizar sobre el consumo de productos de origen animal y cómo reemplazarlos para llevar una vida más sana y amigable con quienes no tienen voz para defenderse.

Como parte de la campaña Por qué Vegan, que propone una convivencia respetuosa con el planeta y sus habitantes, Leo Montero brindó una charla en la que contó su experiencia con el veganismo y su lucha a favor de los animales.

Por Qué Vegan es una campaña diseñada para difundir los conceptos básicos del veganismo. Con una guía práctica, responde a preguntas simples, como por qué no comer carne ni productos derivados de animales. Así como también, analiza y expone los métodos para la producción, cría y uso de animales destinados a la alimentación. Además de datos contundentes sobre los modos de entretenimiento, moda y experimentación que se sirven de animales.

La experiencia de Leo Montero siendo vegano y deportista

-¿Hace cuánto cambiaste tu alimentación y por qué decidiste ser vegano?

Leo Montero: En lo personal soy vegano hace ya casi 10 años y más 15, 16 siendo vegetariano, más otras dos etapas previas. ¿Por qué vegan? Por amor a los animales por realmente querer ver lo que por ahí la sociedad no quiere ver porque es fácil no ver y está armado para no ver.

¿Es difícil ser vegano? No, difícil es ser animal que te caguen a palos, que te violen, que te encierren, que te hostiguen que te humillen y claro como está armado el sistema, el animal pobrecito no se puede defender. No puede decir “me gusta vivir y no que me coman”.

Es más fácil buscar otra cosa que comer pero tenés que tener esa mirada un poco más empática y no mirar para otro lado y saber que matar está mal.

-¿Cómo fue esa transición y dejar de comer productos derivados de animales?

Leo Montero: Aún siendo vegetariano, yo ya no tomaba leche, yogur, huevo, la transición de la mayoría es el queso. Ese es el último paso porque además el queso es bastante adictivo, por los componentes que tiene.

Lo que sí falta en nuestro mercado es un buen queso no es que tenga sabor al queso sino que tenga un sabor rico. El que no es vegano, o a quien está empezando, necesita tener en el plato pienso yo una imagen similar a lo que ya comía para que le dé la sensación de que se está comiendo un bife o una presa de pollo con ensalada y arroz. Porque toda la vida comiste eso.

-¿Cómo es tu dieta siendo vegano y deportista?

Leo Montero: Siempre comí bien porque soy deportista. Me como una papa frita, obvio, pero me como una papa frita con hamburguesa vegana. En vez de comer pollo, pescado, carne, que son animales muertos, como... milanesa de soja, de berenjena, de lenteja, de quinoa. Brócoli, frutos secos, todo eso es proteína vegetal. Más verduras, más frutas, más agua más todo. Tengo una relación con la comida variada y nutritiva. Tampoco es que soy un enfermito. Los estudios que me he hecho, como análisis de sangre, siempre me dan bárbaro, así que no me voy a morir al menos ahora, al menos no por ser vegano.

El lado activista de Leo Montero a favor del veganismo: “Difícil no es ser vegano, difícil es ser animal”

-¿Creés que de acá a unos años va a cambiar el consumo de animales?

Leo Montero: Para alimentar a los animales y después comerlos nosotros se necesita tierra, agua, alimentación, caca, capa de ozono, deforestar, sembrar... O sea, todo un quilombo. Todo eso se va a solucionar rápidamente cuando con una muestra de ADN de una sola vaca saquen en el laboratorio millones de hamburguesas, millones y millones y millones.

Todo va a cambiar cuando la humanidad no necesite tener hacinados millones de animales para darles de comer, para después matarlo, para después comerlos. Con uno solo, sin criar más, se va por solucionar esto a gran escala. Entonces, ni por piedad, ni por amor... por negocio, y por evolución alimenticia y cuidado del planeta, va a cambiar esto, creo yo.

-El veganismo no solo está relacionado a la alimentación, también lucha por otros tipos de maltrato animal. ¿Cuál es tu visión sobre eso?

Leo Montero: La corrida de toros está a la vista del entretenimiento y la gente se indigna “¿cómo puede ser la doma y folclore?" mientras están haciendo un asado.O sea, a la vez que comes un asado te preocupan los caballos maltratados o los del polo o los del hipódromo. Bueno, maltrato animal y hostilación y humillación del ser humano hacia los animales es todo. El que comes, el que corres, el que hace deporte, el que salta, el que pasea... Animales son todos y hay que respetarlos.

Esa es mi visión de vida inicial de por qué vegan. Al que le entre la ficha bienvenido, al que no todo es bien. Seguiremos informando y así transcurrirá la vida. Ojalá algún día dentro de 100 años, que no lo voy a ver, sueño con un mundo sea más empático y nos alimentemos de otra cosa por el bien de todos, de la humanidad, del planeta, del aire, del agua, de la vida, que está todo relacionado.