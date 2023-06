El escalofriante hallazgo de una pareja al ingresar a la cocina de su nuevo hogar

La cuenta “victoriahouseinthehills”, fue creada por una pareja inglesa con el propósito de documentar la remodelación de la casa que compraron en Malvern Hills, Inglaterra. Recientemente, los novios compartieron un video en Tiktok donde revelaron un sorprendente descubrimiento al entrar a la cocina de su nuevo hogar, lo cual generó una gran conmoción en las redes sociales.

El video se viralizó en cuestión de horas, superando las 60 mil visualizaciones, donde filmaron el descubrimiento que hallaron al remodelar su nueva cocina: “Cuando vinimos a ver la casa por primera vez, esta fue una de las mejores características que encontramos”.

Qué encontraron en la cocina de su nuevo hogar

Emma Harrison, de 28 años, y Rhys Stainer, de 27, quedaron perplejos al descubrir algo sorprendente al levantar la baldosa del piso de su cocina. Se encontraron con un antiguo pozo de agua de 20 metros de profundidad, el cual estimaron que fue construido cuando el lugar fue edificado en el año 1897.

Los usuarios no tardaron en opinar, y entre ellos se podían leer expresiones de preocupación y miedo.“No, no, nunca me quedaría allí después de encontrar eso”,“Imagínese a todas las personas desaparecidas allí” fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación al ver el gran descubrimiento.

Posteriormente, la pareja continuó compartiendo más videos en los que investigaban su nueva adquisición. Uno de estos nuevos videos superó los 6 millones de reproducciones, acumulando alrededor de 281 mil “me gusta”.

Qué tiene planeado hacer la pareja con la nueva adquisición

La joven, quien asumía la responsabilidad de filmar estos misteriosos videos, compartió sus planes para este nuevo descubrimiento.

Los ingleses tuvieron la idea de incorporarlo como parte de la decoración de la casa: “Nos encantaría poner un vidrio por encima y agregarle algunas luces”.