El aceite de oliva ¿Caduca o no? Esto es lo que dicen los expertos

El aceite de oliva es un elemento imprescindible en la cocina y muy versátil: se utiliza para cocinar y preparar comidas, como condimentos en las ensaladas, para marinar carnes y pescados, entre otras funciones. Sin embargo, hay que destacar que su precio es elevado, por lo tanto, ¿es aconsejable comprar aceite de oliva de más y tenerlo guardado en la despensa? ¿Tiene fecha de caducidad?

¿El aceite de oliva tiene fecha de caducidad?

Según el estudio The effects of packaging and storage temperature on the shelf-life of extra virgin olive oil, publicado por PubMed Central, se enfocó en estudiar los efectos del envasado y la temperatura de almacenamiento afectan la durabilidad de un aceite de oliva extra virgen (AOVE). De esta forma, se evaluó la evolución de las características químicas y sensoriales por un tiempo prolongado almacenado en silos de acero inoxidable.

Según el estudio, la vida útil del aceite es de 12 a 18 meses. Foto: De la cueva fine food

Para la investigación, los expertos tuvieron en cuenta desde la fase de embotellado hasta la venta: “Es muy crítico para los procesos de oxidación, pensamos que este momento es uno de los más adecuados para evaluar”, afirmó el informe.

¿Qué arrojaron los resultados?

Como conclusión, se evaluó que la vida útil de un AOVE es de 12 a 18 meses, además, se demostró que cuando se almacena adecuadamente, el producto puede alcanzar el segundo año de almacenamiento manteniendo sus propiedades sensoriales inalteradas.

“Si bien la vida útil del AOVE se vio afectada de manera diferente por el envasado y la temperatura de almacenamiento, siendo esta última crítica para los cambios oxidativos que tienen lugar en el aceite, al final del período de observación ninguna de las muestras de aceite mostró cambios significativos en los descriptores visuales de claridad”, detalló el estudio.

Por otro lado, se observó que a pesar de haber utilizado un aceite en el que los procesos oxidativos se produjeron con certeza, la oxidación aparece muy diferente cuando se cambian los parámetros experimentales (en este cado, la temperatura y envasado). Este hecho sugiere que no solo las condiciones de almacenamiento pueden evitar que se produzcan procesos de oxidación, sino que incluso pueden utilizarse para ralentizarlos y casi bloquearlos.

¿Cuál es la diferencia entre caducidad y consumo preferente?

Los envases de aceite de oliva poseen una fecha de consumo preferente, pero no significa lo mismo que la de caducidad. En el primer caso, expresa el día en el cual podría haber algún tipo de riesgo para la salud al consumirlo. De esta forma, la empresa deja de garantizar que el producto siga manteniendo sus propiedades y la calidad original.