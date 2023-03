Desde fanático de River a ser uno de los mejores cocineros del mundo: 9 cosas que no sabías de Germán Martitegui

No mantiene tanta relación con los participantes: durante la competencia, el jurado intenta ser lo más imparcial posible. Por eso, luego de que termina el programa trata de no quedarse mucho tiempo, ya que teme a que su imparcialidad se vea afectada. “A ver, me dan ganas de ir a comer con ellos porque son todos muy divertidos, pero me tomo en serio el trabajo que estoy haciendo. Quiero ser imparcial y no quiero que nada me saque de eso”, explico el cocinero en una entrevista con Infobae.