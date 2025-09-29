Cómo hacer una tartamisú: la original receta, reversión de un clásico, con solo 8 ingredientes

Un invento casero conquistó TikTok: una mezcla entre tarta dulce y tiramisú que se bautizó como “tartamisú”. La receta, compartida por Fer Gigliello, superó los 33 mil likes y promete convertirse en la nueva vedette de las sobremesas argentinas.

“Real es de las recetas más ricas que armé, tienen que probarla, sin dudas”, aseguró la creadora, que decidió unir dos postres icónicos en una sola propuesta. Fácil de hacer, sin técnicas complicadas y con ingredientes accesibles, esta reversión del clásico italiano se volvió furor entre los usuarios.

Así queda la tartamisú por dentro.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la tartamisú

200 g de galletitas de chocolate

90 g de manteca derretida

200 g de queso crema

300 ml de crema de leche

50 g de azúcar impalpable

1 cucharadita de esencia de vainilla

6 vainillas aproximadamente

1 taza de café fuerte

Esta reversión es ideal para sorprender a la familia.

Paso a paso, cómo preparar la tartamisú

Triturá las galletitas de chocolate y mezclalas con la manteca derretida. Colocá la mezcla en un molde de 22 cm, presioná bien y llevá a la heladera. Prepará una taza de café fuerte y dejala reposar. Si tenés un buen grano, como el “Colombia natural” que usó Gigliello, mucho mejor. En un bowl, batí el queso crema con la crema de leche, el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta lograr una textura firme. Armá la tarta: primero poné una capa de la crema sobre la base de galletitas. Mojá las vainillas en el café y acomodalas encima. Cubrí con el resto de la crema. Espolvoreá cacao amargo por arriba para darle el toque final. Llevá a la heladera un par de horas antes de servir.

“Háganla que queda buenísimo”, cerró el tiktoker en su video, y los comentarios de la publicación le dieron la razón. Con solo ocho ingredientes, la tartamisú se presenta como una opción distinta, tentadora y perfecta para quienes aman los postres clásicos pero no le tienen miedo a la innovación.