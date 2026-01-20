Cómo hacer una tarta de verdura con masa casera: la receta ideal para resolver el almuerzo o la cena

Resolver la cena no tiene por qué ser complicado. A veces, con ingredientes simples y un poco de organización, se puede armar un plato completo, nutritivo y rendidor. Esta tarta de espinaca, choclo y zapallo combina verduras, una falsa salsa blanca liviana y una masa casera fácil de hacer, ideal para comer algo rico sin caer en lo pesado.

La receta, compartida por Sabrina Recetas en sus redes, propone una vuelta de tuerca a la clásica tarta de verdura. Acá no hay rellenos secos ni masas duras: el resultado es húmedo, sabroso y con capas bien marcadas que suman textura y color. Además, se puede dejar lista con anticipación y recalentar sin problema.

Así queda la tarta con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer una tarta de verdura con masa casera

Para la masa

200 g de harina 0000

30 ml de aceite de girasol

1 cucharadita de sal

120 ml de agua

Para la falsa salsa blanca

300 ml de leche

2 cucharadas de maicena

Sal

Para los rellenos

½ kg de zapallo anco o batata

1 lata de choclo

2 atados de espinaca

Queso mozzarella en cubos

Pan rallado, c/n

Una tarta muy fácil de hacer e ideal para incorporar verduras a la dieta.

Paso a paso, cómo preparar la tarta de verdura

Colocá en un bowl la harina, el aceite, la sal y el agua. Mezclá y amasá hasta formar un bollo liso y homogéneo. Tapá la masa y dejala descansar 10 minutos. Estirá sobre la mesada enharinada y forrá una tartera de 20 cm. Para la salsa blanca, llevá la leche, la maicena y la sal al fuego, revolviendo hasta espesar. Herví el zapallo con sal, pisalo y reservá. Mixeá la mitad de la salsa blanca con el choclo. Herví la espinaca, escurrí bien y mixeala con la otra mitad de la salsa. Pinchá la masa con un tenedor y espolvoreá con pan rallado. Colocá una capa de zapallo, queso, relleno de choclo, más queso y el relleno de espinaca. Sumá queso por arriba y llevá a horno precalentado a 200 grados hasta dorar.

El resultado es una tarta bien equilibrada, suave y sabrosa, ideal para acompañar con una ensalada fresca o comer sola. Es una receta versátil, que se adapta a lo que haya en la heladera y funciona perfecto tanto caliente como tibia. Una opción simple y casera para sumar verduras sin resignar sabor.