Cómo hacer una tarta de verdura con masa casera: la receta ideal para resolver el almuerzo o la cena

Casera, colorida y bien reconfortante, esta tarta de verduras es perfecta para cerrar el día sin pesadez.

20 de enero de 2026,

Resolver la cena no tiene por qué ser complicado. A veces, con ingredientes simples y un poco de organización, se puede armar un plato completo, nutritivo y rendidor. Esta tarta de espinaca, choclo y zapallo combina verduras, una falsa salsa blanca liviana y una masa casera fácil de hacer, ideal para comer algo rico sin caer en lo pesado.

La receta, compartida por Sabrina Recetas en sus redes, propone una vuelta de tuerca a la clásica tarta de verdura. Acá no hay rellenos secos ni masas duras: el resultado es húmedo, sabroso y con capas bien marcadas que suman textura y color. Además, se puede dejar lista con anticipación y recalentar sin problema.

Qué ingredientes se necesitan para hacer una tarta de verdura con masa casera

Para la masa

  • 200 g de harina 0000
  • 30 ml de aceite de girasol
  • 1 cucharadita de sal
  • 120 ml de agua

Para la falsa salsa blanca

  • 300 ml de leche
  • 2 cucharadas de maicena
  • Sal

Para los rellenos

  • ½ kg de zapallo anco o batata
  • 1 lata de choclo
  • 2 atados de espinaca
  • Queso mozzarella en cubos
  • Pan rallado, c/n
Paso a paso, cómo preparar la tarta de verdura

  1. Colocá en un bowl la harina, el aceite, la sal y el agua.
  2. Mezclá y amasá hasta formar un bollo liso y homogéneo.
  3. Tapá la masa y dejala descansar 10 minutos.
  4. Estirá sobre la mesada enharinada y forrá una tartera de 20 cm.
  5. Para la salsa blanca, llevá la leche, la maicena y la sal al fuego, revolviendo hasta espesar.
  6. Herví el zapallo con sal, pisalo y reservá.
  7. Mixeá la mitad de la salsa blanca con el choclo.
  8. Herví la espinaca, escurrí bien y mixeala con la otra mitad de la salsa.
  9. Pinchá la masa con un tenedor y espolvoreá con pan rallado.
  10. Colocá una capa de zapallo, queso, relleno de choclo, más queso y el relleno de espinaca.
  11. Sumá queso por arriba y llevá a horno precalentado a 200 grados hasta dorar.

El resultado es una tarta bien equilibrada, suave y sabrosa, ideal para acompañar con una ensalada fresca o comer sola. Es una receta versátil, que se adapta a lo que haya en la heladera y funciona perfecto tanto caliente como tibia. Una opción simple y casera para sumar verduras sin resignar sabor.

