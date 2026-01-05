Cómo hacer una tarta de frutillas sin horno: la receta dulce de Isabel Vermal ideal para el verano

Cuando el verano aprieta, las recetas sin horno se vuelven protagonistas. Y si además suman fruta, textura y un armado simple, mejor todavía. Esta tarta de frutillas propone una solución dulce, elegante y bien fresca para cerrar cualquier comida sin transpirar de más en la cocina.

La receta es de Isabel Vermal y se volvió viral por su claridad y resultado final. Como ella misma invita en el video: “Volvete loco con esta tarta de frutillas sin usar el horno”. Dicho y hecho: el paso a paso combina una base clásica de galletas con una mousse suave que se sostiene sola tras unas horas de frío.

Así queda la tarta con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer una tarta de frutillas sin horno

Para la base:

200 g de galletitas

80 g de manteca derretida

Para la mousse de frutillas:

170 g de frutillas frescas o congeladas

10 ml de jugo de limón

65 g de azúcar

50 ml de agua

2 claras de huevo

4 g de gelatina sin sabor

20 ml de agua para hidratar la gelatina

130 ml de crema batida

Para decorar:

Frutillas frescas

Esta tarta queda súper cremosa.

Paso a paso, cómo preparar una tarta de frutillas sin horno

Procesá las galletitas junto con la manteca derretida. Colocá la mezcla en una tartera de 20 cm y compactá bien. Llevá la base al congelador mientras seguís con la receta. Procesá las frutillas y mezclalas con el jugo de limón. Prepará un almíbar llevando a hervor el azúcar con el agua hasta 118°. Batí las claras a máxima velocidad. Volcá el almíbar caliente en forma de hilo sobre las claras, como indica Isabel: “Volcá formando un canal en el lateral de la cuba de la batidora”. Hidratá la gelatina con el agua y activala en el microondas por 20 segundos. Integrá la gelatina a la preparación, equiparando densidades. Sumá el puré de frutillas al merengue. Incorporá la crema batida con movimientos envolventes. Volcá la mousse sobre la base fría. Llevá a la heladera por varias horas hasta que tome cuerpo. Decorá con frutillas frescas antes de servir.

El resultado es una tarta equilibrada, con base crocante y una mousse aireada que se corta perfecta. Ideal para el verano, para una reunión o simplemente para darte un gusto fresco.