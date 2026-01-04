Cuánto cuestan los churros en Manolo, la tienda más famosa de Mar del Plata este verano

En vacaciones hay clásicos indiscutibles: Mar del Plata es uno de ellos. La Feliz atrae por la belleza de sus calles, arquitectura, sus playas, sus espectáculos y, sin dudas, su gastronomía.

Los churros más famosos de Mar del Plata

Y dentro de sus opciones culinarias hay una experiencia que nadie quiere perderse cada vez que llega al destino: los deliciosos churros de Manolo.

El lugar cuenta con tres restós y dos tiendas de despacho de churros. Sí, tienen de todo y es un sitio muy elegido para almuerzo y cenas, pero su fuerte son los churros.

Simples, rellenos con dulce de leche, pastelera y chocolate, hechos en el momento y calentitos: no hay manera de esperar a que se enfríen, los churros de Manolo son el imperdible que uno quiere comer ya.

“Mardel” ya está de temporada alta y, entre quienes ya tienen resuelta la estadía, aparecen los que quieren ir previendo qué otros costos deberán tener en cuenta.

En ese marco, repasamos el menú de Manolo y los precios que presenta en estos primeros días de diciembre.

Cuánto cuestan los churros de Manolo

En el comienzo del año, los precios publicados en la página web de Manolo son:

Churros simples , 1100 pesos cada uno

Churros rellenos con Dulce de Leche/ Pastelera/ Chocolate, 1200 pesos.

De esta manera, en caso de que el precio por docena se corresponda con el valor individual, una docena de churros rellenos ronda los 13.200 pesos si hablamos de los simples, en tanto los rellenos cuestan unos 14.400.

Otra de las promos más difundidas en las redes sociales de la tienda es la propuesta de un chocolate español con tres churros a $9.300.