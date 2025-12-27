Cuánto cuesta viajar a Mar del Plata: las opciones para ir en auto, micro o tren en el verano 2026

La temporada de verano inició en todo el país y una de las ciudades que ya se pone a tono de todo lo que se viene es Mar del Plata. Por eso, a continuación te contamos cuánto sale llegar a La Feliz en auto, micro o tren.

Con la llegada del calor, miles de turistas empiezan a planificar su descanso en uno de los destinos más populares de la costa argentina. Mar del Plata, reconocida por sus playas, gastronomía y vida nocturna, ofrece distintas alternativas de transporte para quienes buscan disfrutar de la temporada alta. Evaluar los costos y las características de cada medio de viaje es fundamental para tomar la mejor decisión y aprovechar al máximo la estadía.

El auge del turismo interno y la variedad de opciones hacen que el trayecto a la ciudad balnearia pueda ajustarse a diferentes presupuestos. Desde la comodidad del auto, pasando por los servicios de micro de larga distancia y el tren, cada alternativa tiene ventajas y valores propios que conviene analizar antes de salir de viaje.

Los servicios de micros y trenes ofrecen tarifas variadas para todos los presupuestos y horarios flexibles para el turismo.

Cuánto cuesta viajar a Mar del Plata en auto, micro o tren

Viajar en auto

Para quienes eligen la autonomía y flexibilidad del auto, el principal gasto está en el combustible y los peajes. Tomando como referencia un vehículo con motor 1.4 o 1.6, el viaje de ida desde Buenos Aires a Mar del Plata implica un consumo aproximado de 30 litros de nafta, lo que representa unos $50.000 en combustible (sin considerar combustibles premium). A este monto se suman los peajes: el de la autopista Buenos Aires-La Plata cuesta $4.000, mientras que los peajes de Samborombón y Maipú en la Autovía 2 agregan $13.000 en total. Por lo tanto, el costo de traslado en auto ronda los $67.000 solo de ida, sin contar el retorno ni el desgaste del vehículo.

Viajar en micro

La opción del micro es una de las más buscadas por quienes priorizan la comodidad y la posibilidad de descansar durante el viaje. Los pasajes tienen valores que oscilan entre $47.700 y $62.000, dependiendo de la empresa, el horario y el tipo de servicio (semicama o coche cama). Los micros de larga distancia ofrecen salidas frecuentes y suelen incluir servicios adicionales como butacas reclinables y aire acondicionado.

Viajar en tren

El tren es la alternativa más económica para llegar a Mar del Plata. Los servicios parten de la Estación Constitución y el viaje dura aproximadamente lo mismo que en micro. Los boletos tienen un valor de $38.000 en Primera y $45.000 en Pullman. Además, quienes compran online acceden a un descuento del 10%, y los beneficiarios de ANSES cuentan con promociones adicionales. Esta opción resulta ideal para quienes buscan ahorrar sin resignar comodidad.

Viajar en auto implica calcular gastos de combustible y peajes, pero brinda libertad para recorrer la ciudad y sus alrededores.

Consejos para planificar el viaje y aprovechar las mejores tarifas

A la hora de definir el medio de transporte, es importante considerar la anticipación en la compra de pasajes, ya que muchas empresas ofrecen descuentos por reserva anticipada, especialmente en tren y micro. También es recomendable estar atento a promociones bancarias o beneficios para jubilados y estudiantes, que pueden reducir el costo final del viaje.

Viajar a Mar del Plata en verano es una experiencia que se disfruta más si se planifica con tiempo y se evalúan todas las opciones disponibles para adecuarse al presupuesto y las preferencias de cada familia.