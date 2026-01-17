Cómo hacer una lasaña fría: la receta para resolver el almuerzo o la cena en verano

Cuando el verano aprieta, prender el horno no suele ser una opción tentadora. En ese contexto, las recetas frías ganan terreno y se vuelven aliadas clave para resolver almuerzos sin complicarse. La lasaña fría es una de esas preparaciones que sorprenden: mantiene la lógica de capas del plato clásico, pero con un giro liviano, fresco y mucho más amigable para las altas temperaturas.

Esta versión se volvió viral en TikTok gracias a Laura, creadora de la cuenta @latoneira, que la compartió como una alternativa práctica para comer rico sin pasar calor. El gran plus es que se puede adaptar con lo que tengas en la heladera y se prepara con anticipación, algo clave para el ritmo del verano. Además, se sirve bien fría, lo que la vuelve todavía más tentadora.

Así queda la lasaña fría con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer una lasaña fría

3 placas frescas de lasaña previamente cocidas

3 latas chicas de atún en conserva

3 huevos cocidos

6 pimientos del piquillo

6 palitos de surimi

1 lata chica de maíz dulce

4 cucharadas de mayonesa

Sal a gusto

Aceitunas verdes para terminar

Con pocos ingredientes y sin prender el horno.

Paso a paso, cómo preparar la lasaña fría

Cociná las placas de lasaña según las indicaciones del paquete y dejalas enfriar. Picá los huevos cocidos, el surimi y los pimientos del piquillo. En un bowl, mezclá el atún escurrido con los huevos, el surimi, el maíz y los piquillos. Sumá la mayonesa, salpimentá y mezclá bien hasta lograr un relleno cremoso. Forrá un molde con film y armá capas alternando placas de lasaña y relleno. Cubrí con film y llevá a la heladera por al menos dos horas para que tome cuerpo. Desmoldá, cubrí con mayonesa, aceitunas y huevo rallado si querés.

La lasaña fría es una solución inteligente para el verano. Se prepara rápido, se adapta a mil versiones y queda lista para cuando el calor no da tregua. Ideal para tener en la heladera y resolver el almuerzo sin vueltas.