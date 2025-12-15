Cómo hacer bagels al estilo neoyorkino: la fórmula secreta de Bagels & Bagels para que queden perfectos

El bagel, ese pan redondo con agujero que amamos, dejó de ser solo una curiosidad neoyorquina para convertirse en un clásico en las mesas argentinas. Su textura firme por fuera y suave por dentro lo hace ideal para cualquier momento: desde un desayuno potente hasta un catering de fin de año. Pero, ¿cuál es el truco para que no quede como un pan común?
“El bagel es mucho más que un pan: es una técnica y una textura inconfundible. Cada etapa, desde el amasado hasta el hervor, influye en su personalidad final”, explica Gastón Vila, cofundador de Bagels & Bagels. Lograr esa corteza perfecta es un arte que requiere precisión y paciencia.
5 pasos esenciales para lograr bagels caseros dignos de panadería
- Claves del Amasado: Harina y Proporciones
El secreto empieza en los ingredientes. La masa es simple (harina, agua y levadura), pero los detalles marcan la diferencia.
- La Harina: Para una mordida consistente y la estructura que caracteriza al bagel, usá harina de fuerza o 000 (alto contenido de gluten). La harina 0000 es más blanda y te dará una textura más parecida a un pan dulce.
- Enriquecé la masa: Podés sumar miel o extracto de malta para darle color y dulzor al horneado, o un toque de manteca o leche si buscás un estilo más europeo y una miga más suave.
- El Formado: Cuidado con el agujero
El moldeado es totalmente artesanal. Boleá la masa y luego perforá el centro para formar el agujero.
¡Tip fundamental! Hacé el agujero bastante grande (unos 7 cm), porque la masa siempre tiende a cerrarse durante la fermentación y, sobre todo, durante la cocción. Si lo hacés chico, ¡desaparece!
- El paso innegociable: El hervor
Este es el truco que separa un buen pan de un auténtico bagel. El hervor previo es la técnica que genera esa corteza firme y crocante.
- Inmersión: “Para evitar una masa excesivamente compacta, realizamos un hervor muy breve, apenas una inmersión rápida en agua caliente. Eso nos da una corteza brillante, pero con un interior más aireado”, asegura Vila.
- El Secreto: Sumar una pizca de bicarbonato de sodio al agua de hervor ayuda a que la masa se expanda con mayor facilidad y logre esa textura inflada y pareja.
- Advertencia: Si te salteás este paso, el resultado será un pan blando, sin la corteza brillante y elástica que buscamos.
- Horneado: Tiempo y temperatura
Después del hervor, pasamos al horno. La cocción es crucial para sellar la corteza.
- Temperatura: Horneá los bagels entre 180 y 200 °C.
- Tiempo: Aproximadamente 18 a 22 minutos, dependiendo de tu horno.
- Resultado: Deben salir dorados, con la superficie lisa y brillante.
- Bonus Track: Para ese acabado de panadería, pintá los bagels antes de hornear con una mezcla de huevo y leche. Esto garantiza una corteza dorada y ese brillo característico.
- Rellenos y Toppings: De clásico a gourmet
- Toppings Tradicionales: Semillas de sésamo, amapola, chía o lino. También podés probar versiones dulces (canela y azúcar) o saladas (ajo, cebolla o hierbas deshidratadas).
- Rellenos Famosos: El clásico sigue siendo salmón ahumado con queso crema o pastrami. Pero atrevete a probar palta (aguacate), vegetales grillados, o quesos cremosos.
Cómo hacer bagels: errores comunes que debés evitar
- Amasado Insuficiente: La masa necesita desarrollo de gluten para tener estructura.
- Sal en Exceso: Demasiada sal inhibe la levadura y frena la fermentación.
- Olvido del Ambiente: La masa es sensible al clima. El calor, la humedad y el tipo de harina modifican los tiempos de leudado. La clave es: paciencia y observación.