Cómo hacer bagels al estilo neoyorkino: la fórmula secreta de Bagels & Bagels para que queden perfectos

El bagel, ese pan redondo con agujero que amamos, dejó de ser solo una curiosidad neoyorquina para convertirse en un clásico en las mesas argentinas. Su textura firme por fuera y suave por dentro lo hace ideal para cualquier momento: desde un desayuno potente hasta un catering de fin de año. Pero, ¿cuál es el truco para que no quede como un pan común?

“El bagel es mucho más que un pan: es una técnica y una textura inconfundible. Cada etapa, desde el amasado hasta el hervor, influye en su personalidad final”, explica Gastón Vila, cofundador de Bagels & Bagels. Lograr esa corteza perfecta es un arte que requiere precisión y paciencia.

Cómo hacer bagels al estilo neoyorkino: la receta infalible de Bagels & Bagels para que quede perfecto

5 pasos esenciales para lograr bagels caseros dignos de panadería

Claves del Amasado: Harina y Proporciones

El secreto empieza en los ingredientes. La masa es simple (harina, agua y levadura), pero los detalles marcan la diferencia.

La Harina: Para una mordida consistente y la estructura que caracteriza al bagel, usá harina de fuerza o 000 (alto contenido de gluten). La harina 0000 es más blanda y te dará una textura más parecida a un pan dulce.

Enriquecé la masa: Podés sumar miel o extracto de malta para darle color y dulzor al horneado, o un toque de manteca o leche si buscás un estilo más europeo y una miga más suave.

El Formado: Cuidado con el agujero

El moldeado es totalmente artesanal. Boleá la masa y luego perforá el centro para formar el agujero.

¡Tip fundamental! Hacé el agujero bastante grande (unos 7 cm), porque la masa siempre tiende a cerrarse durante la fermentación y, sobre todo, durante la cocción. Si lo hacés chico, ¡desaparece!

El paso innegociable: El hervor

Este es el truco que separa un buen pan de un auténtico bagel. El hervor previo es la técnica que genera esa corteza firme y crocante.

Inmersión: “Para evitar una masa excesivamente compacta, realizamos un hervor muy breve , apenas una inmersión rápida en agua caliente. Eso nos da una corteza brillante, pero con un interior más aireado”, asegura Vila.

El Secreto: Sumar una pizca de bicarbonato de sodio al agua de hervor ayuda a que la masa se expanda con mayor facilidad y logre esa textura inflada y pareja.

Advertencia: Si te salteás este paso, el resultado será un pan blando, sin la corteza brillante y elástica que buscamos.

Horneado: Tiempo y temperatura

Después del hervor, pasamos al horno. La cocción es crucial para sellar la corteza.

Temperatura: Horneá los bagels entre 180 y 200 °C .

Tiempo: Aproximadamente 18 a 22 minutos , dependiendo de tu horno.

Resultado: Deben salir dorados, con la superficie lisa y brillante.

Bonus Track: Para ese acabado de panadería, pintá los bagels antes de hornear con una mezcla de huevo y leche. Esto garantiza una corteza dorada y ese brillo característico.

Rellenos y Toppings: De clásico a gourmet

Toppings Tradicionales: Semillas de sésamo, amapola, chía o lino. También podés probar versiones dulces (canela y azúcar) o saladas (ajo, cebolla o hierbas deshidratadas).

Rellenos Famosos: El clásico sigue siendo salmón ahumado con queso crema o pastrami. Pero atrevete a probar palta (aguacate), vegetales grillados, o quesos cremosos.

