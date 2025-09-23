Cómo hacer un delicioso bagel sin horno y con solo 2 ingredientes: receta lista en minutos

¿Tenés ganas de comer algo rico y rápido? Los bagels caseros son tendencia en redes y ahora podés hacerlos en casa con apenas dos ingredientes. Una receta express que no necesita horno y que se resuelve en la freidora de aire en pocos minutos.

La creadora de contenido Micaela Genovese compartió el paso a paso en TikTok y sorprendió a todos por la simpleza de la preparación. Su video consiguió miles de likes y comentarios de usuarios que no podían creer lo fácil que es.

Esta receta está lista en pocos minutos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer los bagels sin horno

100 g de harina leudante

100 g de yogur natural sin endulzar

Semillas de sésamo (opcional)

Un chorrito de leche o agua para pincelar

Así queda la miga del bagel.

Paso a paso, cómo preparar los bagels sin horno

En un bowl, mezclá la harina con el yogur hasta formar una masa suave y uniforme. Dividí la masa en dos partes iguales. Formá un aro con cada parte, dándole la clásica forma de bagel. Colocá los aros en la freidora de aire. Pincelá con leche o agua y espolvoreá semillas de sésamo si querés. Cociná 7 minutos por lado a 170 °C. Retirá y dejá enfriar unos minutos antes de cortar. Rellená con lo que más te guste: jamón, queso, palta, tomate o huevo.

Este truco demuestra que no hacen falta ni amasados largos ni tiempos de levado para disfrutar de un pan casero y sabroso. Una receta perfecta para resolver desayunos, almuerzos o meriendas con sabor casero y cero complicaciones.