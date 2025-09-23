Cómo hacer un delicioso bagel sin horno y con solo 2 ingredientes: receta lista en minutos

¿Tenés ganas de comer algo rico y rápido? Los bagels caseros son tendencia en redes y ahora podés hacerlos en casa con apenas dos ingredientes. Una receta express que no necesita horno y que se resuelve en la freidora de aire en pocos minutos.
La creadora de contenido Micaela Genovese compartió el paso a paso en TikTok y sorprendió a todos por la simpleza de la preparación. Su video consiguió miles de likes y comentarios de usuarios que no podían creer lo fácil que es.
Qué ingredientes se necesitan para hacer los bagels sin horno
- 100 g de harina leudante
- 100 g de yogur natural sin endulzar
- Semillas de sésamo (opcional)
- Un chorrito de leche o agua para pincelar
Paso a paso, cómo preparar los bagels sin horno
- En un bowl, mezclá la harina con el yogur hasta formar una masa suave y uniforme.
- Dividí la masa en dos partes iguales.
- Formá un aro con cada parte, dándole la clásica forma de bagel.
- Colocá los aros en la freidora de aire.
- Pincelá con leche o agua y espolvoreá semillas de sésamo si querés.
- Cociná 7 minutos por lado a 170 °C.
- Retirá y dejá enfriar unos minutos antes de cortar.
- Rellená con lo que más te guste: jamón, queso, palta, tomate o huevo.
Este truco demuestra que no hacen falta ni amasados largos ni tiempos de levado para disfrutar de un pan casero y sabroso. Una receta perfecta para resolver desayunos, almuerzos o meriendas con sabor casero y cero complicaciones.