Cómo hacer un delicioso bagel sin horno y con solo 2 ingredientes: receta lista en minutos

Con apenas dos ingredientes y un toque de creatividad en los rellenos, podés tener tu propio bagel en menos de 20 minutos.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

23 de septiembre de 2025,

La receta para unos bagels muy fáciles de hacer.

¿Tenés ganas de comer algo rico y rápido? Los bagels caseros son tendencia en redes y ahora podés hacerlos en casa con apenas dos ingredientes. Una receta express que no necesita horno y que se resuelve en la freidora de aire en pocos minutos.

La creadora de contenido Micaela Genovese compartió el paso a paso en TikTok y sorprendió a todos por la simpleza de la preparación. Su video consiguió miles de likes y comentarios de usuarios que no podían creer lo fácil que es.

Esta receta está lista en pocos minutos.
Qué ingredientes se necesitan para hacer los bagels sin horno

  • 100 g de harina leudante
  • 100 g de yogur natural sin endulzar
  • Semillas de sésamo (opcional)
  • Un chorrito de leche o agua para pincelar
Así queda la miga del bagel.
Paso a paso, cómo preparar los bagels sin horno

  1. En un bowl, mezclá la harina con el yogur hasta formar una masa suave y uniforme.
  2. Dividí la masa en dos partes iguales.
  3. Formá un aro con cada parte, dándole la clásica forma de bagel.
  4. Colocá los aros en la freidora de aire.
  5. Pincelá con leche o agua y espolvoreá semillas de sésamo si querés.
  6. Cociná 7 minutos por lado a 170 °C.
  7. Retirá y dejá enfriar unos minutos antes de cortar.
  8. Rellená con lo que más te guste: jamón, queso, palta, tomate o huevo.

Este truco demuestra que no hacen falta ni amasados largos ni tiempos de levado para disfrutar de un pan casero y sabroso. Una receta perfecta para resolver desayunos, almuerzos o meriendas con sabor casero y cero complicaciones.

