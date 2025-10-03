Cómo hacer un pan exprés de capresse: receta muy fácil y sin horno

La receta del pan exprés de capresse fue compartida por la cuenta de TikTok de Alicante y ya sumó miles de reacciones. “Guardá esta receta porque te prometo que te va a salvar del apuro más de una vez”, aseguran en el video que enseña a prepararlos directo en sartén, con un resultado dorado y esponjoso.

Estos panes son una opción rendidora y versátil: se pueden comer solos, con salsas, o como base para armar mini sandwiches. Además, al cocinarlos en sartén, se ahorra tiempo y energía, lo que los vuelve una alternativa práctica para cualquier momento del día.

Este pan exprés es muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el pan exprés de capresse

250 g de harina 000

½ cucharada de sal fina

1 cucharada de albahaca seca

1 cucharada de mix de finas hierbas

5 g de levadura seca (o 15 g de levadura fresca)

25 ml de aceite

100 ml de agua tibia

1 tomate en cubitos (sin pulpa)

100 g de queso a elección (mozzarella, ideal)

Así queda el pan exprés de capresse.

Paso a paso, cómo preparar el pan exprés de capresse

Colocá la harina en un bowl, agregá la sal por los bordes, la levadura y el aceite. Sumá el agua tibia de a poco y mezclá hasta formar un bollo liso. Tapá y dejá reposar la masa durante 30 minutos. Cortá en 8 porciones y estiralas con un palote. Prepará el relleno mezclando el tomate en cubitos con el queso, albahaca y finas hierbas. Rellená cada bollo con la mezcla, cerralo bien y volvé a estirar suavemente. Cociná los pancitos en una sartén con apenas aceite, a fuego bajo, 5 minutos por lado. Una vez dorados, retiralos y servilos calientes para que el queso se derrita.

Estos pancitos capresse son la prueba de que no hace falta prender el horno para disfrutar pan casero. Con ingredientes simples y en pocos minutos, tenés una receta rendidora, sabrosa y perfecta para sorprender en cualquier momento.