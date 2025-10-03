Cómo hacer un pan exprés de capresse: receta muy fácil y sin horno

La receta del pan exprés de capresse fue compartida por la cuenta de TikTok de Alicante y ya sumó miles de reacciones. “Guardá esta receta porque te prometo que te va a salvar del apuro más de una vez”, aseguran en el video que enseña a prepararlos directo en sartén, con un resultado dorado y esponjoso.
Estos panes son una opción rendidora y versátil: se pueden comer solos, con salsas, o como base para armar mini sandwiches. Además, al cocinarlos en sartén, se ahorra tiempo y energía, lo que los vuelve una alternativa práctica para cualquier momento del día.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el pan exprés de capresse
- 250 g de harina 000
- ½ cucharada de sal fina
- 1 cucharada de albahaca seca
- 1 cucharada de mix de finas hierbas
- 5 g de levadura seca (o 15 g de levadura fresca)
- 25 ml de aceite
- 100 ml de agua tibia
- 1 tomate en cubitos (sin pulpa)
- 100 g de queso a elección (mozzarella, ideal)
Paso a paso, cómo preparar el pan exprés de capresse
- Colocá la harina en un bowl, agregá la sal por los bordes, la levadura y el aceite.
- Sumá el agua tibia de a poco y mezclá hasta formar un bollo liso.
- Tapá y dejá reposar la masa durante 30 minutos.
- Cortá en 8 porciones y estiralas con un palote.
- Prepará el relleno mezclando el tomate en cubitos con el queso, albahaca y finas hierbas.
- Rellená cada bollo con la mezcla, cerralo bien y volvé a estirar suavemente.
- Cociná los pancitos en una sartén con apenas aceite, a fuego bajo, 5 minutos por lado.
- Una vez dorados, retiralos y servilos calientes para que el queso se derrita.
Estos pancitos capresse son la prueba de que no hace falta prender el horno para disfrutar pan casero. Con ingredientes simples y en pocos minutos, tenés una receta rendidora, sabrosa y perfecta para sorprender en cualquier momento.