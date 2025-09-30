Igual a la de McDonald’s: cómo hacer la clásica salsa del Big Mac casera

Un clásico de la comida rápida se volvió viral en TikTok: la receta de la famosa salsa del Big Mac, pero hecha en casa. Agus Liporace, de @kulinaria.recetas la compartió en un video que ya superó los 454 mil likes.

El secreto está en combinar ingredientes simples, de los que siempre hay en la heladera, y lograr una textura cremosa con un sabor muy parecido al original. “Cuando la comés posta que no te das ni cuenta que es saludable”, confesó Liporace en el video que generó miles de comentarios.

Esta salsa es muy fácil de hacer en casa.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la salsa del Big Mac casera

3 cucharadas de yogur natural

2 cucharadas de mayonesa

2 pepinillos picados

1 chorrito del vinagre de los pepinillos

1 cucharadita de mostaza

1 cucharadita de miel

1 pizca de cebolla en polvo

1 pizca de ajo en polvo

1 pizca de pimentón (si es ahumado, mejor)

Así queda la salsa estilo Big Mac.

Paso a paso, cómo preparar la salsa del Big Mac casera

Picá bien chiquito los pepinillos. En un bowl mezclá el yogur natural con la mayonesa. Sumá la mostaza, la miel y el chorrito de vinagre de los pepinillos. Agregá la cebolla y el ajo en polvo junto con el pimentón. Integrá todo hasta lograr una crema homogénea. Llevá la mezcla a la heladera al menos 30 minutos para que concentre el sabor. Usala para acompañar hamburguesas, sandwichitos, wraps o lo que más te guste.

Según Liporace, esta salsa no solo reemplaza a la original de McDonald’s, sino que además es más liviana y podés guardarla en la heladera hasta 4 días. El video cierra con una invitación clara: “Lo prueban y después me cuentan”.