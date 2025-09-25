Cómo hacer un delicioso cheesecake de frutos rojos: receta fácil, rápida y sin horno

El cheesecake es uno de los postres más populares del mundo, pero esta vez llega en una versión que rompe con lo tradicional: invertido y sin horno. La receta la compartió el creador de contenido Máximo Voinea en TikTok y en pocas horas superó las 274 mil reacciones.

“Receta demasiado fácil y alcanza para 5 noches”, escribió en la publicación que se volvió viral entre los fanáticos de los postres rápidos. Lo mejor es que no requiere demasiados pasos, solo un poco de organización para que cada capa quede perfecta.

Así queda el cheesecake.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el cheesecake invertido de frutos rojos

Para la base:

400 g de galletitas dulces

100 g de manteca derretida con sal

Para el relleno:

250 g de queso crema

550 g de mascarpone

100 ml de crema de leche

Para la mermelada de frutos rojos:

300 g de frutos rojos congelados

100 g de azúcar (ajustá a tu gusto)

Jugo de 1 limón

Esta receta es muy fácil de hacer.

Paso a paso, cómo preparar el cheesecake invertido de frutos rojos

Triturá las galletitas con un mixer o un palo de amasar, mezclalas con la manteca derretida y presioná en un molde para formar la base. Llevá al freezer. Para el relleno, uní el queso crema, el mascarpone y la crema de leche hasta que quede una mezcla suave y cremosa. Guardá en la heladera. Prepará la mermelada cocinando los frutos rojos con el azúcar y el jugo de limón a fuego medio hasta que espese. Dejá enfriar. Armá el postre en capas: base de galletitas, una parte del relleno, una capa de mermelada y más relleno por encima. Llevá al freezer al menos 40 minutos para que tome consistencia. Desmoldá con cuidado, retirando el papel manteca, y serví bien frío.

Este cheesecake invertido es ideal para quienes buscan un postre distinto, fácil y rendidor. Con ingredientes accesibles y un proceso rápido, se convierte en una opción perfecta para sorprender en la sobremesa o para darse un gusto cualquier día de la semana.