Cómo hacer scones de queso y cebolla de verdeo: la receta definitiva para acompañar el mate

Ideales para acompañar el mate, el café o una picada improvisada.

Shaiel Teran Velazquez
12 de enero de 2026

Hay recetas que se vuelven clásicas sin pasar por restaurantes ni programas de cocina. Los scones de queso y cebolla de verdeo entran directo en esa categoría. Son simples, salen rápido y tienen todo lo que una buena merienda argentina necesita: queso, manteca y algo recién salido del horno. Por eso no sorprende que esta versión, compartida por Sabrina desde su cuenta @sabrina.recetas, se haya vuelto una de las más replicadas.

Lo bueno es que es una receta versátil. Podés usar el queso que tengas en la heladera, sumar especias por arriba o incluso freezarlos ya horneados. Funcionan tanto para una merienda tranquila como para llevar a una reunión y quedar como un campeón.

Sabrina compartió el procedimiento en sus redes.
Qué ingredientes se necesitan para hacer scones de queso y cebolla de verdeo

  • 300 g de harina leudante
  • 100 g de manteca
  • 1 taza de queso rallado (el que tengas)
  • 1 huevo
  • 2 cebollas de verdeo (solo la parte verde)
  • 2 cucharaditas de sal
  • Pimienta a gusto
  • 1/2 taza de leche
  • Jugo de 1 limón
Así quedan los scones con esta receta.
Paso a paso, cómo preparar los scones de queso y cebolla de verdeo

  1. Mezclá el jugo de limón con la leche y reservá. Va a parecer cortada y está perfecto, eso es el buttermilk.
  2. Hacé una corona con la harina leudante sobre la mesada.
  3. Colocá en el centro la manteca pomada, el huevo, la sal, la pimienta y el queso rallado.
  4. Empezá a unir todo e incorporá de a poco la leche con limón.
  5. Sumá la cebolla de verdeo picada y formá una masa que no se pegue.
  6. Estirá la masa sobre la mesada enharinada hasta 1 cm de espesor.
  7. Cortá los scones y acomodalos en una placa aceitada, dejando espacio entre ellos.
  8. Pincelalos con huevo batido y, si querés, agregá especias por arriba.
  9. Llevá a horno precalentado a 180 °C por unos 20 minutos, hasta que estén dorados.

El resultado son scones suaves, llenos de sabor y con ese perfume irresistible que invade toda la cocina.

