Cómo hacer scones de queso y cebolla de verdeo: la receta definitiva para acompañar el mate

Hay recetas que se vuelven clásicas sin pasar por restaurantes ni programas de cocina. Los scones de queso y cebolla de verdeo entran directo en esa categoría. Son simples, salen rápido y tienen todo lo que una buena merienda argentina necesita: queso, manteca y algo recién salido del horno. Por eso no sorprende que esta versión, compartida por Sabrina desde su cuenta @sabrina.recetas, se haya vuelto una de las más replicadas.

Lo bueno es que es una receta versátil. Podés usar el queso que tengas en la heladera, sumar especias por arriba o incluso freezarlos ya horneados. Funcionan tanto para una merienda tranquila como para llevar a una reunión y quedar como un campeón.

Sabrina compartió el procedimiento en sus redes.

Qué ingredientes se necesitan para hacer scones de queso y cebolla de verdeo

300 g de harina leudante

100 g de manteca

1 taza de queso rallado (el que tengas)

1 huevo

2 cebollas de verdeo (solo la parte verde)

2 cucharaditas de sal

Pimienta a gusto

1/2 taza de leche

Jugo de 1 limón

Así quedan los scones con esta receta.

Paso a paso, cómo preparar los scones de queso y cebolla de verdeo

Mezclá el jugo de limón con la leche y reservá. Va a parecer cortada y está perfecto, eso es el buttermilk. Hacé una corona con la harina leudante sobre la mesada. Colocá en el centro la manteca pomada, el huevo, la sal, la pimienta y el queso rallado. Empezá a unir todo e incorporá de a poco la leche con limón. Sumá la cebolla de verdeo picada y formá una masa que no se pegue. Estirá la masa sobre la mesada enharinada hasta 1 cm de espesor. Cortá los scones y acomodalos en una placa aceitada, dejando espacio entre ellos. Pincelalos con huevo batido y, si querés, agregá especias por arriba. Llevá a horno precalentado a 180 °C por unos 20 minutos, hasta que estén dorados.

El resultado son scones suaves, llenos de sabor y con ese perfume irresistible que invade toda la cocina.