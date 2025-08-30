Cómo hacer postre tipo Serenito sin azúcar ni gluten: receta versión saludable para los más chicos

La chocotorta, el flan y el Serenito son postres que atraviesan generaciones. En el caso del Serenito, su consistencia cremosa y sabor a vainilla o dulce de leche lo convirtieron en un favorito de la merienda. Ahora, gracias a las recetas que circulan en redes sociales, existe una forma de hacerlo en casa sin azúcar, sin gluten y con muy pocos ingredientes.

La creadora detrás de la cuenta goclean.now compartió en TikTok cómo preparar esta reversión saludable que se volvió viral por lo simple y práctica que es.

Esta receta es muy sencilla de hacer y lleva pocos ingredientes.

Qué ingredientes se necesitan para hacer postre tipo Serenito sin azúcar ni gluten

500 ml de leche descremada

50 g de almidón de maíz

1 cda de dulce de leche sin azúcar

½ cdita de edulcorante líquido (sucralosa o el que prefieras)

Esencia de vainilla

Así de cremoso queda el postre típico de la infancia, pero casero.

Paso a paso, cómo preparar postre tipo Serenito

Disolvé el almidón de maíz en un poco de leche fría para evitar grumos. Llevá todos los ingredientes a una cacerola (menos la vainilla) y mezclá constantemente a fuego medio. Cociná hasta que la preparación espese. Una vez que lo haga, dejá un minuto más en el fuego. Retirá, agregá la esencia de vainilla y volcá en potecitos individuales. Si no querés que se forme la clásica “película” en la superficie, cubrí con film en contacto. Llevá a la heladera hasta que enfríe por completo. Antes de servir, batí con un batidor manual o eléctrico para lograr esa textura bien cremosa.

El resultado es un postre suave, liviano y apto para chicos, celíacos o quienes busquen reducir el consumo de azúcar y gluten sin resignar sabor.