Cómo hacer pizza keto sin harina ni horno: receta fácil y rápida con solo 5 ingredientes

¿Se puede comer pizza sin harina y sin prender el horno? La respuesta es sí, y la receta que se volvió viral en TikTok lo demuestra. Con solo cinco ingredientes y en cuestión de minutos, podés preparar una versión keto, baja en carbohidratos e ideal para quienes buscan darse un gusto sin romper la dieta.

La receta la compartió Mariana Morales (@marianamorales) en su cuenta y ya superó las 29 mil reacciones.

Esta pizza se hace en pocos minutos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la pizza keto

1 huevo

2 cucharadas de harina de almendras (podés usar otra harina keto)

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de condimento para pizza

Extras para la cobertura: salsa de tomate sin azúcar, queso muzzarella, jamón y orégano.

La pizza no necesita amasado.

Paso a paso, cómo preparar la pizza keto

En un bowl, mezclá el huevo con la harina de almendras, la sal, el polvo para hornear y el condimento para pizza. Revolvé bien hasta integrar todos los ingredientes y lograr una mezcla uniforme. Calentá una sartén antiadherente y volcar la preparación. Cociná de ambos lados hasta que quede dorada. Agregá la salsa de tomate, el queso, el jamón y el orégano (o el topping que prefieras). Tapá la sartén unos minutos para que el queso se derrita.

Lo mejor de esta receta es que podés personalizarla según tus gustos. Si preferís un sabor más intenso, agregá especias como pimentón, ají molido o provenzal a la masa. Y si querés una versión más gourmet, sumale vegetales grillados o pollo desmenuzado.