Vía Gourmet / Promociones

Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con descuentos del 50% y promociones: qué locales se adhieren

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) anuncia la realización de la 42ª edición del encuentro gastronómico más esperado.

Macarena Liguori
Macarena Liguori

15 de septiembre de 2025,

Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con descuentos del 50% y promociones: qué locales se adhieren
Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con descuentos del 50% y promociones: qué locales se adhieren

Este martes16 de septiembre se celebra la Noche de la Pizza y la Empanada. Este día, miles de argentinos tendrán la oportunidad de disfrutar de promociones imperdibles en pizzerías y casas de empanadas de todo el territorio nacional. Como cada año, la propuesta incluye descuentos del 50% en pizzas y 3x2 en empanadas, con la posibilidad de que cada comercio defina si las promociones se aplican en salón, delivery o take away, y qué medios de pago acepta.

Llega una nueva edición de esta fiesta de sabores.
Llega una nueva edición de esta fiesta de sabores.

Qué locales se adhieren a la Noche de la Pizza y la Empanada

APYCE invita a todos los comercios que elaboren y vendan pizzas o empanadas, sean o no socios de la entidad, a sumarse sin costo a “La Noche de la Pizza y la Empanada®”.

Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con descuentos del 50% y promociones: qué locales se adhieren
Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con descuentos del 50% y promociones: qué locales se adhieren

Los locales adheridos quedarán registrados en un mapa interactivo que permitirá a los consumidores encontrar fácilmente las pizzerías participantes y sus promociones.

Los comercios adheridos y las promos que ofrecen se actualizan diariamente en: https://lanochedelapizzaylaempanada.com.ar/

Entre ellos se destacan:

  • Los Maestros
  • Torino Norte
  • Las Cuartetas
  • Napoli Trattoria Italiana
  • La Americana
  • Costumbres
  • Porto Pizza
  • La Continental
  • La Guitarrita
  • Tomasso
  • Pizzería Genova

y muchas más

Temas Relacionados

MÁS DE Promociones
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS