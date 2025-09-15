Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con descuentos del 50% y promociones: qué locales se adhieren

Este martes16 de septiembre se celebra la Noche de la Pizza y la Empanada. Este día, miles de argentinos tendrán la oportunidad de disfrutar de promociones imperdibles en pizzerías y casas de empanadas de todo el territorio nacional. Como cada año, la propuesta incluye descuentos del 50% en pizzas y 3x2 en empanadas, con la posibilidad de que cada comercio defina si las promociones se aplican en salón, delivery o take away, y qué medios de pago acepta.
Qué locales se adhieren a la Noche de la Pizza y la Empanada
APYCE invita a todos los comercios que elaboren y vendan pizzas o empanadas, sean o no socios de la entidad, a sumarse sin costo a “La Noche de la Pizza y la Empanada®”.
Los locales adheridos quedarán registrados en un mapa interactivo que permitirá a los consumidores encontrar fácilmente las pizzerías participantes y sus promociones.
Los comercios adheridos y las promos que ofrecen se actualizan diariamente en: https://lanochedelapizzaylaempanada.com.ar/
Entre ellos se destacan:
- Los Maestros
- Torino Norte
- Las Cuartetas
- Napoli Trattoria Italiana
- La Americana
- Costumbres
- Porto Pizza
- La Continental
- La Guitarrita
- Tomasso
- Pizzería Genova
y muchas más