Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con descuentos del 50% y promociones: qué locales se adhieren

Este martes16 de septiembre se celebra la Noche de la Pizza y la Empanada. Este día, miles de argentinos tendrán la oportunidad de disfrutar de promociones imperdibles en pizzerías y casas de empanadas de todo el territorio nacional. Como cada año, la propuesta incluye descuentos del 50% en pizzas y 3x2 en empanadas, con la posibilidad de que cada comercio defina si las promociones se aplican en salón, delivery o take away, y qué medios de pago acepta.

Llega una nueva edición de esta fiesta de sabores.

Qué locales se adhieren a la Noche de la Pizza y la Empanada

APYCE invita a todos los comercios que elaboren y vendan pizzas o empanadas, sean o no socios de la entidad, a sumarse sin costo a “La Noche de la Pizza y la Empanada®”.

Los locales adheridos quedarán registrados en un mapa interactivo que permitirá a los consumidores encontrar fácilmente las pizzerías participantes y sus promociones.

Los comercios adheridos y las promos que ofrecen se actualizan diariamente en: https://lanochedelapizzaylaempanada.com.ar/

Entre ellos se destacan:

Los Maestros

Torino Norte

Las Cuartetas

Napoli Trattoria Italiana

La Americana

Costumbres

Porto Pizza

La Continental

La Guitarrita

Tomasso

Pizzería Genova

y muchas más