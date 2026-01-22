Cómo hacer pinchos de pollo con salsa de ajo y queso: la receta práctica para el almuerzo

El pollo es ese comodín infalible que siempre está en la heladera, pero también uno de los ingredientes que más rápido aburre si lo repetís sin ideas. Por eso, esta receta que compartió Karen desde la cuenta @soycetogenica_ se volvió un éxito entre quienes buscan comer rico, práctico y con onda casera.

Son ideales para un almuerzo rápido, para llevar en vianda o incluso para sumar a una picada más contundente. Podés acompañarlos con ensalada, vegetales asados o comerlos solos, directo del pincho. Funcionan siempre.

Estos pinchos quedan muy tiernos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pinchos de pollo con salsa de ajo y queso

2 pechugas de pollo cortadas en cubitos

1 cucharada de sal

1 cucharada de comino

1 cucharada de ajo en polvo

1 cucharada de pimentón en polvo

1 cucharadita de pimienta negra

Para la salsa de ajo y queso parmesano:

¼ taza de manteca sin sal derretida

2 cucharadas de ajo picado

4 cucharadas de cilantro picado

1 pizca de sal

1 cucharada de aceite de oliva

2 cucharadas de queso parmesano

Así quedan los pinchos.

Paso a paso, cómo preparar pinchos de pollo con salsa de ajo y queso

Cortá las pechugas de pollo en cubitos parejos. Condimentá el pollo con sal, comino, ajo en polvo, pimienta y pimentón. Mezclá bien. Remojá los palillos de madera en agua durante unos minutos para que no se quemen. Armá los pinchos insertando los cubitos de pollo uno por uno. Prepará la salsa mezclando la manteca derretida con el ajo picado, el cilantro, la sal, el aceite de oliva y el queso parmesano. Pintá los pinchos con parte de la salsa hasta cubrirlos bien. Cociná en la freidora de aire a 200 °C durante 10 minutos. Dálos vuelta, agregá el resto de la salsa y cociná 5 minutos más. Serví calientes y disfrutá.

Estos pinchos de pollo prueban que comer saludable no tiene por qué ser aburrido. Con pocos ingredientes y una buena combinación de sabores, podés transformar un clásico en un plato que realmente dan ganas de repetir. Ideal para sumar al menú semanal y salir del piloto automático.