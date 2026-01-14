Cuánto cuesta almorzar en Manolo de Mar del Plata durante enero 2026.

Manolo es una de las churrerías y restaurantes más representativos de Mar del Plata, considerado un auténtico ícono local. Abrió sus puertas en 1971 y alcanzó gran popularidad gracias a sus churros rellenos, de dulce de leche, crema pastelera y chocolate, además de ofrecer una carta variada que incluye desde desayunos y meriendas hasta generosas opciones de cocina clásica.

Comer en Manolo.

Esto es lo que vale almorzar en Manolo durante enero 2026

Manolo es uno de los restaurantes más tradicionales y populares de Mar del Plata, reconocido especialmente por sus churros y por una carta extensa que abarca desde pescados y mariscos hasta distintas opciones de carnes. Con los años, se transformó en un punto infaltable tanto para quienes visitan la ciudad como para los vecinos marplatenses.

Según los pedidos más habituales, un almuerzo para dos personas ronda los $102.400 y puede incluir:

Milanesa napolitana de carne o pollo con salsa de tomate, jamón y queso: $25.300

Papas fritas: $9.100

Gaseosa: $4.200

Volcán de chocolate con helado: $12.600

La propuesta gastronómica se completa con una amplia variedad de pizzas, hamburguesas armables, sándwiches de lomito y pechuga a elección, además de pastas, pescados y frutos de mar.

Manolo tiene varias sucursales distribuidas en distintos puntos de Mar del Plata. Entre las principales se encuentran:

Centro (restaurante principal): ubicado en Rivadavia 2371 (B7606), con teléfono de contacto +54 223 494-5671.

La Costa: otra sede situada sobre la costa, en Castelli 15.

Alem: una tercera sucursal en la zona de Alem.

Express San Luis: un formato express sobre la calle San Luis, pensado especialmente para pedidos para llevar.

En ninguno de los locales se aceptan reservas a través de redes sociales, ya que la atención es por orden de llegada. El local principal de Rivadavia cuenta con un horario extendido: de 8:00 a 1:00 de la madrugada.