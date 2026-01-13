Tras la gran ola del meteotsunami, emitieron una alerta por tormentas en Mar del Plata

La temporada de verano en la costa atlántica atraviesa uno de sus momentos más delicados. Lo que había comenzado este lunes como la jornada más calurosa del mes terminó convirtiéndose en un episodio inesperado y alarmante, cuando un meteotsunami (conocido popularmente como “minitsunami”) impactó sobre la costa de Mar del Plata, Santa Clara del Mar y Mar Chiquita, generando preocupación entre residentes y turistas.

El clima en la Costa Atlántica: alertas por tormentas

Tras el fenómeno marítimo, la inquietud se trasladó ahora al cielo. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe que anticipa un cambio rotundo en las condiciones climáticas para las próximas 48 horas en el sudeste bonaerense. Para este martes se espera una jornada marcada por la inestabilidad, con tormentas fuertes durante la mañana y chaparrones aislados hacia la tarde.

Además del mal tiempo, se prevé un descenso brusco de la temperatura. La máxima no superará los 27°C, muy por debajo del calor agobiante que se registró el lunes, cuando las playas estuvieron colmadas de veraneantes.

Según el pronóstico oficial, las condiciones comenzarían a mejorar recién hacia la noche de este martes.

Para el miércoles, en tanto, el panorama sería más alentador. El SMN anticipa buen tiempo, con cielo algo nublado y un nuevo ascenso de las temperaturas, que oscilarán entre los 17°C de mínima y los 31°C de máxima, lo que permitiría una paulatina normalización de las actividades al aire libre.

Mientras tanto, las autoridades de Defensa Civil continúan con un monitoreo constante de la línea de costa, atentos a cualquier eventualidad tras el inusual fenómeno marítimo. La comunidad local y los turistas permanecen en alerta en una semana que ya quedó marcada por un evento poco frecuente y trágico, que alteró de manera abrupta el ritmo habitual del verano en la costa atlántica.