Cómo hacer panqueques sin harina: la sencilla receta con solo 3 ingredientes

Hay recetas que se vuelven virales porque cumplen con todo lo que estamos buscando hoy: pocos ingredientes, cero complicaciones y un resultado que sorprende. Eso pasa con estos panqueques sin harina que circulan en TikTok gracias a la cuenta @goclean.now y que se ganaron un lugar entre los favoritos de quienes quieren algo dulce, simple y más liviano.
Además de ser práctica, es súper versátil. Podés comerlos solos, sumarles frutas, untar con dulce de leche, yogur o armarlos tipo crepe. También funcionan bien con rellenos salados si eliminás la vainilla. Todo depende de cómo los combines, pero la base es siempre la misma y no falla.
Qué ingredientes se necesitan para hacer panqueques sin harina
- 1 huevo
- 2 cucharadas de leche en polvo
- 1 chorrito de esencia de vainilla
- Un pedacito de manteca para cocinar
Nada más. No hay letras chicas ni ingredientes raros. Si tenés esto en casa, ya estás listo para arrancar.
Paso a paso, cómo preparar panqueques sin harina
- En un bowl, mezclá el huevo, la leche en polvo y la esencia de vainilla hasta lograr una preparación homogénea y sin grumos.
- Calentá una sartén antiadherente a fuego medio y derretí apenas un poco de manteca.
- Volcá una pequeña cantidad de la mezcla y distribuí suavemente para darle forma al panqueque.
- Cociná unos segundos hasta que solidifique, dalo vuelta con cuidado y terminá la cocción del otro lado.
- Retirá del fuego y repetí el proceso hasta terminar la mezcla.
El punto justo es clave: al no llevar harina, son más delicados que los clásicos. Cocinalos con paciencia y fuego medio para que no se rompan y queden parejitos.