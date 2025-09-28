Cómo hacer pan relleno de jamón y queso: la receta perfecta la picada con amigos

La creadora de contenido @soycocinatyy compartió el paso a paso para hacer el pan relleno de jamón y queso en TikTok y en pocas horas su video superó las 189 mil interacciones. “Mirá lo que es este queso derretido. Te lo pido por el amor de Dios. Qué ricura”, expresó al mostrar el resultado final.

Este pan relleno no solo es perfecto para la picada con amigos, también funciona como cena rápida o como acompañamiento en cualquier reunión. Lo mejor es que podés variar el relleno: desde pollo con verduras hasta una versión vegetariana con espinaca y ricota.

Este pan relleno es ideal para la picada.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el pan relleno de jamón y queso

500 g de harina común

10 g de levadura seca (o 25 g de levadura fresca)

1 cdita de sal

2 cdas de aceite

250 ml de agua tibia

200 g de jamón

200 g de queso en fetas

Así queda por dentro el pan relleno.

Paso a paso, cómo preparar el pan relleno de jamón y queso

En un bowl, mezclá la harina con la sal, la levadura, el aceite y el agua tibia. Amasá hasta obtener una masa suave y dejala descansar al menos 15 minutos. Estirá la masa en forma de rectángulo y cortala en dos partes si querés hacer dos panes. Rellená con jamón y queso en el centro. Enrollá la masa como si fuera un pionono y cerrá bien los bordes. Si querés, cortá tiras finas de masa y envolvé el pan para darle una terminación más prolija. Cociná en sartén vuelta y vuelta hasta que esté dorado, o en horno a 180 °C durante 20-25 minutos. Serví tibio para que el queso se derrita al cortar.

Con pocos pasos y sin necesidad de complicarte, tenés una receta versátil que se adapta a todos los gustos. Una excusa más para invitar gente a casa y sorprender con algo simple, casero y delicioso.