Cómo hacer las clásicas galletas de jengibre: la receta definitiva para sorprender en Navidad

Las galletas de jengibre son un ícono navideño: perfume a especias, mesas llenas de colores y ese ritual de decorarlas en familia que marca oficialmente el comienzo de las Fiestas. Son fáciles, rendidoras y perfectas para regalar o sumar a la mesa dulce.

En Empezar el Día, Sabrina Onorato mostró su versión clásica y explicó que el secreto está en lograr una masa suave, aromática y que mantenga la forma al hornearse. “En el corte todo el equipo decoró galletitas”, contó entre risas, dejando claro que es una receta que invita al juego y la creatividad.

Así quedan las galletas de jengibre con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer galletas de jengibre

100 g de manteca pomada

100 g de azúcar

1 huevo

100 g de miel

400 g de harina 0000

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de canela

1 cucharadita de jengibre

2 cucharadas de cacao amargo

Un chorrito de leche (solo si es necesario)

Para el glasé clásico:

1 clara

200 a 250 g de azúcar impalpable

Para glasé sin huevo:

4 cucharadas de agua caliente

4 gotitas de jugo de limón

200 a 250 g de azúcar impalpable

Sabrina explicó, paso a paso, cómo hacer esta receta.

Paso a paso, cómo preparar galletas de jengibre

Batí la manteca con el azúcar hasta que quede una pasta cremosa. Sumá el huevo y la miel, y mezclá bien. Incorporá la harina, el polvo de hornear, la canela, el jengibre y el cacao. Si la masa queda demasiado firme, agregá un chorrito de leche. Formá un bollo sin amasar demasiado y llevá a la mesada enharinada. Estirá la masa de 3 a 4 mm de espesor y cortá con las formas que más te gusten. Colocá las galletitas en una placa enmantecada y enharinada. Horneá a 180° durante 10 minutos o hasta que la base esté apenas dorada. Dejá enfriar antes de decorar con glasé o chocolate derretido.

Estas galletas de jengibre tienen la textura justa: crocantes en los bordes y tiernas en el centro, con ese aroma especiado que grita Navidad. Lo mejor es que podés prepararlas con anticipación y decorarlas en familia, convirtiéndolo en un plan navideño en sí mismo.