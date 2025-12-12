Cómo hacer las clásicas galletas de jengibre: la receta definitiva para sorprender en Navidad

Las galletas de jengibre son un ícono navideño: perfume a especias, mesas llenas de colores y ese ritual de decorarlas en familia que marca oficialmente el comienzo de las Fiestas. Son fáciles, rendidoras y perfectas para regalar o sumar a la mesa dulce.
En Empezar el Día, Sabrina Onorato mostró su versión clásica y explicó que el secreto está en lograr una masa suave, aromática y que mantenga la forma al hornearse. “En el corte todo el equipo decoró galletitas”, contó entre risas, dejando claro que es una receta que invita al juego y la creatividad.
Qué ingredientes se necesitan para hacer galletas de jengibre
- 100 g de manteca pomada
- 100 g de azúcar
- 1 huevo
- 100 g de miel
- 400 g de harina 0000
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de jengibre
- 2 cucharadas de cacao amargo
- Un chorrito de leche (solo si es necesario)
Para el glasé clásico:
- 1 clara
- 200 a 250 g de azúcar impalpable
Para glasé sin huevo:
- 4 cucharadas de agua caliente
- 4 gotitas de jugo de limón
- 200 a 250 g de azúcar impalpable
Paso a paso, cómo preparar galletas de jengibre
- Batí la manteca con el azúcar hasta que quede una pasta cremosa.
- Sumá el huevo y la miel, y mezclá bien.
- Incorporá la harina, el polvo de hornear, la canela, el jengibre y el cacao.
- Si la masa queda demasiado firme, agregá un chorrito de leche.
- Formá un bollo sin amasar demasiado y llevá a la mesada enharinada.
- Estirá la masa de 3 a 4 mm de espesor y cortá con las formas que más te gusten.
- Colocá las galletitas en una placa enmantecada y enharinada.
- Horneá a 180° durante 10 minutos o hasta que la base esté apenas dorada.
- Dejá enfriar antes de decorar con glasé o chocolate derretido.
Estas galletas de jengibre tienen la textura justa: crocantes en los bordes y tiernas en el centro, con ese aroma especiado que grita Navidad. Lo mejor es que podés prepararlas con anticipación y decorarlas en familia, convirtiéndolo en un plan navideño en sí mismo.