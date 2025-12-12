Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer las clásicas galletas de jengibre: la receta definitiva para sorprender en Navidad

Un clásico que nunca falla y que llena de espíritu festivo cualquier mesa.

Shaiel Teran Velazquez

12 de diciembre de 2025,

Cómo hacer las clásicas galletas de jengibre: la receta definitiva para sorprender en Navidad
Receta sencilla para hacer un clásico de Navidad.

Las galletas de jengibre son un ícono navideño: perfume a especias, mesas llenas de colores y ese ritual de decorarlas en familia que marca oficialmente el comienzo de las Fiestas. Son fáciles, rendidoras y perfectas para regalar o sumar a la mesa dulce.

En Empezar el Día, Sabrina Onorato mostró su versión clásica y explicó que el secreto está en lograr una masa suave, aromática y que mantenga la forma al hornearse. “En el corte todo el equipo decoró galletitas”, contó entre risas, dejando claro que es una receta que invita al juego y la creatividad.

Así quedan las galletas de jengibre con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer galletas de jengibre

  • 100 g de manteca pomada
  • 100 g de azúcar
  • 1 huevo
  • 100 g de miel
  • 400 g de harina 0000
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 cucharadita de jengibre
  • 2 cucharadas de cacao amargo
  • Un chorrito de leche (solo si es necesario)

Para el glasé clásico:

  • 1 clara
  • 200 a 250 g de azúcar impalpable

Para glasé sin huevo:

  • 4 cucharadas de agua caliente
  • 4 gotitas de jugo de limón
  • 200 a 250 g de azúcar impalpable
Sabrina explicó, paso a paso, cómo hacer esta receta.

Paso a paso, cómo preparar galletas de jengibre

  1. Batí la manteca con el azúcar hasta que quede una pasta cremosa.
  2. Sumá el huevo y la miel, y mezclá bien.
  3. Incorporá la harina, el polvo de hornear, la canela, el jengibre y el cacao.
  4. Si la masa queda demasiado firme, agregá un chorrito de leche.
  5. Formá un bollo sin amasar demasiado y llevá a la mesada enharinada.
  6. Estirá la masa de 3 a 4 mm de espesor y cortá con las formas que más te gusten.
  7. Colocá las galletitas en una placa enmantecada y enharinada.
  8. Horneá a 180° durante 10 minutos o hasta que la base esté apenas dorada.
  9. Dejá enfriar antes de decorar con glasé o chocolate derretido.

Estas galletas de jengibre tienen la textura justa: crocantes en los bordes y tiernas en el centro, con ese aroma especiado que grita Navidad. Lo mejor es que podés prepararlas con anticipación y decorarlas en familia, convirtiéndolo en un plan navideño en sí mismo.

Galletas de jengibre.

